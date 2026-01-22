Нойер о 2:0 с «Юнионом»: «1-й тайм был непростым, мы плохо владели мячом, были медлительны, неаккуратны в передачах. 2-й – намного лучше, «Бавария» заслужила победу»
Нойер о 2:0 с «Юнионом»: 1-й тайм был непростым, во 2-м мы заслужили победу.
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер отметил сложность матча с «Юнионом».
Мюнхенцы обыграли бельгийский клуб (2:0) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Первый тайм был непростым. Мы плохо владели мячом, были немного медлительны и неаккуратны в передачах.
Второй тайм был намного лучше, и мы заслужили победу.
Мы играем в Лиге чемпионов, такие матчи бывают всегда. Мы довольны победой», – сказал Нойер.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
