Нойер о 2:0 с «Юнионом»: «1-й тайм был непростым, мы плохо владели мячом, были медлительны, неаккуратны в передачах. 2-й – намного лучше, «Бавария» заслужила победу»

Нойер о 2:0 с «Юнионом»: 1-й тайм был непростым, во 2-м мы заслужили победу.

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер отметил сложность матча с «Юнионом ».

Мюнхенцы обыграли бельгийский клуб (2:0) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Первый тайм был непростым. Мы плохо владели мячом, были немного медлительны и неаккуратны в передачах.

Второй тайм был намного лучше, и мы заслужили победу.

Мы играем в Лиге чемпионов, такие матчи бывают всегда. Мы довольны победой», – сказал Нойер.