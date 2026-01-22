У «Ювентуса» 3 победы подряд в ЛЧ после трех ничьих и поражения. Команда Спаллетти идет 15-й и в последнем туре сыграет с «Монако»

«Ювентус» выиграл три матча подряд в ЛЧ.

«Ювентус» дома обыграл «Бенфику» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0).

Это третья победа подряд туринцев в этом турнире. В первых четырех турах были три ничьих и поражение.

Команда Лучано Спаллетти идет на 15-м месте в общей таблице с 12 набранными очками. В последнем туре «Ювентус » сыграет на выезде с «Монако». Игра пройдет 28 января.