У «Ювентуса» 3 победы подряд в ЛЧ после трех ничьих и поражения. Команда Спаллетти идет 15-й и в последнем туре сыграет с «Монако»
«Ювентус» выиграл три матча подряд в ЛЧ.
«Ювентус» дома обыграл «Бенфику» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:0).
Это третья победа подряд туринцев в этом турнире. В первых четырех турах были три ничьих и поражение.
Команда Лучано Спаллетти идет на 15-м месте в общей таблице с 12 набранными очками. В последнем туре «Ювентус» сыграет на выезде с «Монако». Игра пройдет 28 января.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
