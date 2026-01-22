У «Барселоны» 12 побед и поражение от «Сосьедада» в последних 13 играх
«Барселона» выиграла 12 из 13 последних матчей.
Команда Ханси Флика сегодня обыграла «Славию» в Лиге чемпионов – 4:2.
Начиная с 29 ноября каталонский клуб не смог одолеть только одного соперника – «Реал Сосьедад» (1:2). В остальных 12 матчах «блауграна» победила.
25 января «Барселона» встретится в Ла Лиге с «Реал Овьедо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
