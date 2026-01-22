У «Барселоны» 12 побед и поражение от «Сосьедада» в последних 13 играх

«Барселона » выиграла 12 из 13 последних матчей.

Команда Ханси Флика сегодня обыграла «Славию» в Лиге чемпионов – 4:2.

Начиная с 29 ноября каталонский клуб не смог одолеть только одного соперника – «Реал Сосьедад» (1:2). В остальных 12 матчах «блауграна» победила.

25 января «Барселона» встретится в Ла Лиге с «Реал Овьедо».