«Ливерпуль» не проигрывает 13 матчей – с ноября. У команды Слота 7 побед и 6 ничьих после 1:4 от ПСВ
«Ливерпуль» не проигрывает 13 матчей.
«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 13 матчей во всех турнирах.
Команда Арне Слота разгромила «Марсель» со счетом 3:0 в Лиге чемпионов.
В последний раз мерсисайдцы уступали в конце ноября – ПСВ (1:4). С тех пор у них 7 побед и 6 ничьих во всех турнирах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
