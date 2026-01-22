«Ливерпуль» не проигрывает 13 матчей – с ноября. У команды Слота 7 побед и 6 ничьих после 1:4 от ПСВ

«Ливерпуль» не проигрывает 13 матчей.

«Ливерпуль» продлил серию без поражений до 13 матчей во всех турнирах.

Команда Арне Слота разгромила «Марсель » со счетом 3:0 в Лиге чемпионов.

В последний раз мерсисайдцы уступали в конце ноября – ПСВ (1:4). С тех пор у них 7 побед и 6 ничьих во всех турнирах.

24 января «Ливерпуль » встретится в АПЛ с «Борнмутом».