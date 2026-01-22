Кейн не забил пенальти, назначенный за игру рукой ван де Перре. Форвард «Баварии» пробил в перекладину
Харри Кейн не забил пенальти в матче с «Юнионом».
Нападающий «Баварии» Харри Кейн не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов с «Юнионом» (2:0).
На 78-й минуте встречи мяч в штрафной площади попал в руку полузащитнику «Юниона» Камилу ван де Перре, пытавшегося выбить мяч в подкате после прострела Майкла Олисе. Арбитр Раде Обренович после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Мяч после удара Кейна с точки попал в перекладину ворот.
В сегодняшнем матче Кейн сделал дубль, второй его гол был забит с пенальти.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
