Кейн не забил пенальти, назначенный за игру рукой ван де Перре. Форвард «Баварии» пробил в перекладину

Харри Кейн не забил пенальти в матче с «Юнионом».

Нападающий «Баварии» Харри Кейн не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов с «Юнионом » (2:0).

На 78-й минуте встречи мяч в штрафной площади попал в руку полузащитнику «Юниона» Камилу ван де Перре, пытавшегося выбить мяч в подкате после прострела Майкла Олисе . Арбитр Раде Обренович после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Мяч после удара Кейна с точки попал в перекладину ворот.

В сегодняшнем матче Кейн сделал дубль, второй его гол был забит с пенальти.