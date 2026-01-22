Ольмо забил «Славии» через две минуты после выхода на поле. Хавбек «Барсы» заменил травмированного Педри
Дани Ольмо забил «Славии» спустя две минуты после выхода на замену.
Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо забил спустя две минуты после выхода на замену в матче со «Славией» в Лиге чемпионов (4:2, второй тайм).
Ольмо вышел на поле на 61-й минуте вместо попросившего о замене Педри – 23-летний полузащитник хромал, покидая поле.
На 63-й минуте при счете 2:2 Ольмо забил ударом в дальнюю девятку.
