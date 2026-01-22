«Спартак» предложил 250 млн рублей за Сауся. «Балтика» может продать хавбека за 350-400 млн («РБ Спорт»)
«Спартак» предложил за Владислава Сауся 250 млн рублей.
«Спартак» мог предложить за полузащитника «Балтики» Владислава Сауся больше, чем сообщалось до сих пор.
Ранее телеграм-канал «Мутко против» писал, что красно-белые предложили за трансфер 200 млн рублей – меньше, чем ЦСКА, который дает 250 млн.
По данным «РБ Спорт», «Спартак» тоже предложил калининградцам 250 млн рублей.
Отмечается, что вероятность трансфера достаточно высока, если «Спартак» увеличит предложение до 350-400 млн рублей.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
