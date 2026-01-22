«Ман Сити» заплатил за Гехи 20 млн фунтов, бонусы не предусмотрены. Защитник получает намного меньше 300 тысяч в неделю (Daily Mail)

За Гехи «Ман Сити» заплатил 20 млн фунтов – бонусы не прописаны.

Марк Гехи обошелся «Манчестер Сити » дешевле, чем писали.

Daily Mail утверждает, что «горожане» заплатили «Кристал Пэлас » 20 млн фунтов, и бонусы не предусмотрены.

Сам защитник будет получать намного меньше 300 тысяч фунтов. Премии будут стандартными для команды.

Гехи хотели все топы, но для «Сити» это паническая покупка