«Ман Сити» заплатил за Гехи 20 млн фунтов, бонусы не предусмотрены. Защитник получает намного меньше 300 тысяч в неделю (Daily Mail)
За Гехи «Ман Сити» заплатил 20 млн фунтов – бонусы не прописаны.
Марк Гехи обошелся «Манчестер Сити» дешевле, чем писали.
Daily Mail утверждает, что «горожане» заплатили «Кристал Пэлас» 20 млн фунтов, и бонусы не предусмотрены.
Сам защитник будет получать намного меньше 300 тысяч фунтов. Премии будут стандартными для команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
