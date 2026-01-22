  • Спортс
  «Ман Сити» заплатил за Гехи 20 млн фунтов, бонусы не предусмотрены. Защитник получает намного меньше 300 тысяч в неделю (Daily Mail)
17

«Ман Сити» заплатил за Гехи 20 млн фунтов, бонусы не предусмотрены. Защитник получает намного меньше 300 тысяч в неделю (Daily Mail)

За Гехи «Ман Сити» заплатил 20 млн фунтов – бонусы не прописаны.

Марк Гехи обошелся «Манчестер Сити» дешевле, чем писали.

Daily Mail утверждает, что «горожане» заплатили «Кристал Пэлас» 20 млн фунтов, и бонусы не предусмотрены.

Сам защитник будет получать намного меньше 300 тысяч фунтов. Премии будут стандартными для команды.

Гехи хотели все топы, но для «Сити» это паническая покупка

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?15978 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoМарк Гехи
деньги
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
