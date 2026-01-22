«Челси» поменял вратаря в перерыве матча с «Пафосом» – Санчес вышел вместо Йоргенсена. Также Эстевао заменил Джеймса
«Челси» сделал 2 замены в перерыве матча с «Пафосом».
В составе «Челси» произошли две замены после 1-го тайма матча с «Пафосом».
Команды играют (0:0, второй тайм) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
После перерыва Роберт Санчес заменил Филипа Йоргенсена в воротах «синих». Предполагается, что 23-летний голкипер получил травму.
Кроме того, главный тренер Лиэм Росеньор выпустил на поле форварда Эстевао вместо защитника Риса Джеймса.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
