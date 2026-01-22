У Кейна 39 голов в 34 матчах сезона за «Баварию» и Англию. Форвард сделал дубль с «Юнионом» в ЛЧ
Харри Кейн сделал дубль в матче с «Юнионом» в ЛЧ.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн сделал дубль за три минуты в матче с «Юнионом» в Лиге чемпионов (2:0, второй тайм).
Англичанин открыл счет после подачи Майкла Олисе с углового на 52-й минуте матча. На 55-й он реализовал самостоятельно заработанный пенальти. Отметим, что ранее Кейн не забивал в трех матчах турнира подряд.
Теперь на счету Кейна 7 голов в 7 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Всего в нынешнем сезоне форвард забил 39 голов в 34 матчах сезона за «Баварию» и сборную Англии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
