Президент Азербайджана Алиев: «Не впервые назначенные УЕФА судьи предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Справедливость восторжествовала»

Президент Азербайджана: судьи пытались помешать «Карабаху» победить.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал победу «Карабаха » над «Айнтрахтом » (3:2) в матче, который обслуживала бригада судей во главе с Сандро Шерером.

«От всей души поздравляю футбольный клуб «Карабах» с блестящей победой над «Айнтрахтом» на общем этапе Лиги чемпионов!

Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда судьи, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Надеюсь, УЕФА прояснит, кем назначен этот арбитр.

Справедливость и несгибаемый дух непобедимы. Да здравствует «Карабах»!» – говорится в публикации в соцсетях главы государства.