Президент Азербайджана Алиев: «Не впервые назначенные УЕФА судьи предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Справедливость восторжествовала»
Президент Азербайджана: судьи пытались помешать «Карабаху» победить.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал победу «Карабаха» над «Айнтрахтом» (3:2) в матче, который обслуживала бригада судей во главе с Сандро Шерером.
«От всей души поздравляю футбольный клуб «Карабах» с блестящей победой над «Айнтрахтом» на общем этапе Лиги чемпионов!
Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда судьи, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Надеюсь, УЕФА прояснит, кем назначен этот арбитр.
Справедливость и несгибаемый дух непобедимы. Да здравствует «Карабах»!» – говорится в публикации в соцсетях главы государства.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Ильхама Алиева
