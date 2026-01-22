Лига чемпионов. «Барса» обыграла «Славию», «Ливерпуль» разгромил «Марсель», «Юве» победил «Бенфику», «Бавария» – «Юнион», «Атлетико» поделил очки с «Галатасараем»

В Лиге чемпионов проходят матчи 7-го тура.

В 7-м туре Лиги чемпионов в среду «Ювентус» победил «Бенфику» (2:0), «Челси» – «Пафос» (1:0), «Бавария» выиграл у «Юниона» (2:0), «Барселона» – у «Славии» (4:2), «Ливерпуль» разгромил «Марсель» (3:0).

Лига чемпионов

Общий этап

7-й тур

Лига чемпионов. 7 тур 21 января 20:00, Адзурри д′Италия Аталанта Завершен 2 - 3 Атлетик Матч окончен Карнезекки 90’ +5’ Крстович

88’ Бернаскони Сулемана 82’ 81’ Горосабель Аресо Дзаппакоста Самарджич 76’ Колашинац Аханор 76’ 74’ Наварро

70’ Серрано

68’ Унаи Гомес Серрано Скамакка Крстович 66’ Залевски Лукман 65’ 59’ Рего Мора Руис де Галаррета 59’ Хаурегисар Весга 58’ Гурусета

54’ Хаурегисар 46’ Бойро Сансет 2 тайм Перерыв 22’ Вивиан Скамакка

16’ Аталанта Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Коссуну, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка Запасные: Хин, Пашалич, Сулемана, Муса, Самарджич, Мальдини, Скальвини, Лукман, Росси, Спортьелло, Аханор, Крстович 1 тайм Атлетик: Унаи Симон, Паредес, Вивиан, Лекуэ, Наварро, Гурусета, Бойро, Хаурегисар, Горосабель, Рего Мора, Унаи Гомес Запасные: Падилья, Санчес, Серрано, Аресо, де Луис, Весга, Руис де Галаррета, Сантос Линарес, Санчес, Перес Сордо, Сансет, Йерро

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

