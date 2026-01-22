Лига чемпионов. «Барса» обыграла «Славию», «Ливерпуль» разгромил «Марсель», «Юве» победил «Бенфику», «Бавария» – «Юнион», «Атлетико» поделил очки с «Галатасараем»

В Лиге чемпионов проходят матчи 7-го тура.
В 7-м туре Лиги чемпионов в среду «Ювентус» победил «Бенфику» (2:0), «Челси» – «Пафос» (1:0), «Бавария» выиграл у «Юниона» (2:0), «Барселона» – у «Славии» (4:2), «Ливерпуль» разгромил «Марсель» (3:0).
Лига чемпионов
Общий этап
7-й тур
Карабах
Кохальски, Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус, Янкович, Бикальо, Зубир, Хони Монтьель, Андраде, Дуран
Запасные: Бунтич, Рамазанов, Болт, Гусейнов, Байрамов, Гусейнов, Куаку, Ммаэ, Кащук, Аддай, Гурбанлы, Ахундзаде
Айнтрахт Ф:
Сантос, Теате, Кох, Коллинз, Браун, Ларссон, Схири, Кристенсен, Кнауфф, Узун, Доан
Запасные: Цеттерер, Хейлунд, Диллс, Баойя, Штафф, Граль, Аменда, Бута, Думбия, Шаиби, Дауд, Гетце
Галатасарай
Чакыр, Эльмали, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Лемина, Торрейра, Йылмаз, Акгюн, Сане, Осимхен
Запасные: Шен, Сара, Кочак, Гювенч, Карасу, Икарди, Кутуджу, Якобс, Айхан, Демир, Кахраман, Гюндоган
Атлетико:
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Альмада, Коке, Барриос, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Сейду, Диас дель Ромо, Н. Гонсалес, Муссо, Ле Норман, Кардозо, Алекс Баэна, Эскивель, Хименес, Гризманн, Белаид, Сьерра
Миретти Франсишку Консейсау
Ювентус
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Йылдыз, Миретти, Маккенни, Дэвид
Запасные: Костич, Пинсольо, Кабаль, Аджич, Опенда, Копмейнерс, Гатти, Жоау Мариу, Франсишку Консейсау, Жегрова, Перин, Рухи
Бенфика:
Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Эурснес, Баррейро, Скьеллеруп, Судаков, Престианни, Павлидис
Запасные: Нету, Барренечеа, Антониу Силва, Банжаки, Иванович, Регу, Силва, Брума, Феррейра, Оливейра, Рего, Приоште
Рего Мора Руис де Галаррета
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Коссуну, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: Хин, Пашалич, Сулемана, Муса, Самарджич, Мальдини, Скальвини, Лукман, Росси, Спортьелло, Аханор, Крстович
Атлетик:
Унаи Симон, Паредес, Вивиан, Лекуэ, Наварро, Гурусета, Бойро, Хаурегисар, Горосабель, Рего Мора, Унаи Гомес
Запасные: Падилья, Санчес, Серрано, Аресо, де Луис, Весга, Руис де Галаррета, Сантос Линарес, Санчес, Перес Сордо, Сансет, Йерро
Челси
Йоргенсен, Хато, Бадьяшиль, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Гарначо, Фернандес, Нету, Делап
Запасные: Гиттенс, Гиу, Эстевао, Уолш, Жоао Педро, Джордж, Санчес, Кукурелья, Чалоба, Ачимпонг, Сантос, Эменало
Пафос:
Гортер, Пилеас, Шуньич, Люккассен, Жажа, Оршич, Сема, Пепе Родригеш, Драгомир, Бруно Соуза, Андерсон
Запасные: Давид Луиз, Кальдьераро, Ланга, Кина, Петру, Михаил, Гольдар, Михаил, Бассуамина, Димата
Бавария
Нойер, Ким Мин Чжэ, Та, Бишоф, Геррейру, Павлович, Киммих, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Киала, Дайбер, Ульрайх, Дэвис, Горетцка, Мусиала, Урбиг, Ито, Гнабри
Юнион:
Схерпен, Сайкс, Берджесс, Мак Аллистер, Аит-Эль-Хадж, Флоруч, Смит, ван де Перре, Зорган, Халайли, Дэвид
Запасные: Кейта, Хамбаре, Барри, Патрис, Расмуссен, Фусейни, Лисен, Схофс
Славия
Станек, Дорли, Зима, Халоупек, Голеш, Провод, Саньянг, Садилек, Мозес, Кушей, Хоры
Запасные: Резек, Боржил, Доудера, Хитил, Шранц, Огбу, Влчек, Прекоп, Хасиока, Чам, Маркович, Мбоджи
Барселона:
Гарсия, Бальде, Мартин, Эрик Гарсия, Кунде, Педри, де Йонг, Рафинья, Фермин Лопес, Бардагжи, Левандовски
Запасные: Араухо, Берналь, Маркес, Касадо, Родригес, Шченсны, Кубарси, Ольмо, Торрентс, Эрнандес, Рэшфорд, Кочен
Марсель
Рульи, Мурильо, Медина, Балерди, Павар, Траоре, Кондогбиа, Хейбьерг, Веа, Гуири, Гринвуд
Запасные: Бакола, де Ланге, ван Нек, Дубаль, Вермерен, Надир, Иган-Райли, Ммади, О`Райли, Пайшао, Гомес, Обамеянг
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Гомес, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Виртц, Собослаи, Экитике, Салах
Запасные: Эндо, Ньони, Гакпо, Мамардашвили, Вудмен, Робертсон, Кьеза, Нгумоа, Джонс
Ньюкасл
Поуп, Холл, Ботман, Тиав, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Бруно Гимараэс, Гордон, Барнс, Висса
Запасные: Томпсон, А. Мерфи, Уиллок, Рэмзи, Рэмсдейл, Шахар, Эланга, Майли, Нив, Вольтемаде
ПСВ:
Коварж, Салах-Эддин, Гасьоровски, Схаутен, Сильдийя, Верман, Мауро Жуниор, Перишич, Тил, Ман, Ваннер
Запасные: ван ден Берг, Веркойен, Схикс, Смоленарс, Дриауех, Обиспо, Байрактаревич, Фернандес, Фламинго
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
