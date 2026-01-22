  • Спортс
  • Лига чемпионов. «Барса» обыграла «Славию», «Ливерпуль» разгромил «Марсель», «Юве» победил «Бенфику», «Бавария» – «Юнион», «Атлетико» поделил очки с «Галатасараем»
610

Лига чемпионов. «Барса» обыграла «Славию», «Ливерпуль» разгромил «Марсель», «Юве» победил «Бенфику», «Бавария» – «Юнион», «Атлетико» поделил очки с «Галатасараем»

В Лиге чемпионов проходят матчи 7-го тура.

В 7-м туре Лиги чемпионов в среду «Ювентус» победил «Бенфику» (2:0), «Челси» – «Пафос» (1:0), «Бавария» выиграл у «Юниона» (2:0), «Барселона» – у «Славии» (4:2), «Ливерпуль» разгромил «Марсель» (3:0).

Лига чемпионов

Общий этап

7-й тур

Лига чемпионов. 7 тур
21 января 17:45, им. Тофика Бахрамова
Логотип домашней команды
Карабах
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Айнтрахт Ф
Матч окончен
  Мустафазаде
90’
+4’
Дуран   Гурбанлы
90’
+1’
89’
Штафф
85’
Коллинз   Штафф
85’
Ларссон   Хейлунд
Хони Монтьель   Кащук
84’
Андраде   Аддай
84’
Дуран
83’
  Дуран
80’
79’
Кнауфф   Баойя
78’
  Шаиби
71’
Узун   Гетце
71’
Доан   Шаиби
61’
Кристенсен
2тайм
Перерыв
10’
  Узун
  Дуран
4’
Карабах
Кохальски, Джафаргулиев, Медина, Мустафазаде, Матеус, Янкович, Бикальо, Зубир, Хони Монтьель, Андраде, Дуран
Запасные: Бунтич, Рамазанов, Болт, Гусейнов, Байрамов, Гусейнов, Куаку, Ммаэ, Кащук, Аддай, Гурбанлы, Ахундзаде
1тайм
Айнтрахт Ф:
Сантос, Теате, Кох, Коллинз, Браун, Ларссон, Схири, Кристенсен, Кнауфф, Узун, Доан
Запасные: Цеттерер, Хейлунд, Диллс, Баойя, Штафф, Граль, Аменда, Бута, Думбия, Шаиби, Дауд, Гетце
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
21 января 17:45, Тюрк Телеком Стэдиум
Логотип домашней команды
Галатасарай
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Атлетико
Матч окончен
Торрейра   Гюндоган
88’
Лемина
83’
Йылмаз   Якобс
80’
73’
Альварес   Н. Гонсалес
67’
Симеоне
Акгюн   Сара
65’
Шаллаи
61’
61’
Серлот   Гризманн
56’
Коке   Кардозо
56’
Барриос   Ле Норман
49’
Барриос
46’
Альмада   Алекс Баэна
2тайм
Перерыв
41’
Альмада
Осимхен
29’
29’
Пубиль
  Льоренте
20’
4’
  Симеоне
Галатасарай
Чакыр, Эльмали, Бардакджи, Санчес, Шаллаи, Лемина, Торрейра, Йылмаз, Акгюн, Сане, Осимхен
Запасные: Шен, Сара, Кочак, Гювенч, Карасу, Икарди, Кутуджу, Якобс, Айхан, Демир, Кахраман, Гюндоган
1тайм
Атлетико:
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Альмада, Коке, Барриос, Симеоне, Альварес, Серлот
Запасные: Сейду, Диас дель Ромо, Н. Гонсалес, Муссо, Ле Норман, Кардозо, Алекс Баэна, Эскивель, Хименес, Гризманн, Белаид, Сьерра
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
21 января 20:00, Альянц Стэдиум
Логотип домашней команды
Ювентус
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Бенфика
Матч окончен
Келли
88’
Локателли   Копмейнерс
87’
Йылдыз   Костич
82’
81’
Павлидис
77’
Престианни   Рего
Камбьязо   Кабаль
70’
Дэвид   Опенда
70’
69’
Судаков   Барренечеа
69’
Скьеллеруп   Иванович
  Маккенни
64’
  К. Тюрам
55’
Локателли
49’
Миретти   Франсишку Консейсау
46’
2тайм
Перерыв
Ювентус
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Йылдыз, Миретти, Маккенни, Дэвид
Запасные: Костич, Пинсольо, Кабаль, Аджич, Опенда, Копмейнерс, Гатти, Жоау Мариу, Франсишку Консейсау, Жегрова, Перин, Рухи
1тайм
Бенфика:
Трубин, Даль, Отаменди, Томаш Араужу, Дедич, Эурснес, Баррейро, Скьеллеруп, Судаков, Престианни, Павлидис
Запасные: Нету, Барренечеа, Антониу Силва, Банжаки, Иванович, Регу, Силва, Брума, Феррейра, Оливейра, Рего, Приоште
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
21 января 20:00, Адзурри д′Италия
Логотип домашней команды
Аталанта
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Атлетик
Матч окончен
Карнезекки
90’
+5’
  Крстович
88’
Бернаскони   Сулемана
82’
81’
Горосабель   Аресо
Дзаппакоста   Самарджич
76’
Колашинац   Аханор
76’
74’
  Наварро
70’
  Серрано
68’
Унаи Гомес   Серрано
Скамакка   Крстович
66’
Залевски   Лукман
65’
59’
Рего Мора   Руис де Галаррета
59’
Хаурегисар   Весга
58’
  Гурусета
54’
Хаурегисар
46’
Бойро   Сансет
2тайм
Перерыв
22’
Вивиан
  Скамакка
16’
Аталанта
Карнезекки, Колашинац, Джимшити, Коссуну, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: Хин, Пашалич, Сулемана, Муса, Самарджич, Мальдини, Скальвини, Лукман, Росси, Спортьелло, Аханор, Крстович
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Паредес, Вивиан, Лекуэ, Наварро, Гурусета, Бойро, Хаурегисар, Горосабель, Рего Мора, Унаи Гомес
Запасные: Падилья, Санчес, Серрано, Аресо, де Луис, Весга, Руис де Галаррета, Сантос Линарес, Санчес, Перес Сордо, Сансет, Йерро
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
21 января 20:00, Стэмфорд Бридж
Логотип домашней команды
Челси
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Пафос
Матч окончен
89’
Драгомир   Михаил
Фернандес
86’
83’
Сема   Ланга
83’
Оршич   Бассуамина
78’
Шуньич
  Кайседо
78’
Гиттенс
73’
Хато   Кукурелья
70’
Гарначо   Гиттенс
70’
Делап   Жоао Педро
70’
65’
Жажа   Кина
65’
Андерсон   Димата
56’
Сема
Джеймс   Эстевао
46’
Йоргенсен   Санчес
46’
2тайм
Перерыв
33’
Оршич
Челси
Йоргенсен, Хато, Бадьяшиль, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Гарначо, Фернандес, Нету, Делап
Запасные: Гиттенс, Гиу, Эстевао, Уолш, Жоао Педро, Джордж, Санчес, Кукурелья, Чалоба, Ачимпонг, Сантос, Эменало
1тайм
Пафос:
Гортер, Пилеас, Шуньич, Люккассен, Жажа, Оршич, Сема, Пепе Родригеш, Драгомир, Бруно Соуза, Андерсон
Запасные: Давид Луиз, Кальдьераро, Ланга, Кина, Петру, Михаил, Гольдар, Михаил, Бассуамина, Димата
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
21 января 20:00, Альянц Арена
Логотип домашней команды
Бавария
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Юнион
Матч окончен
Киммих   Горетцка
90’
+2’
Олисе   Гнабри
90’
+2’
82’
Дэвид   Кейта
82’
Зорган   Схофс
Кейн
81’
Карл   Ито
67’
Геррейру   Дэвис
67’
67’
Флоруч   Патрис
67’
Смит   Лисен
67’
Аит-Эль-Хадж   Фусейни
66’
Дэвид
Ким Мин Чжэ
63’
Олисе
58’
  Кейн
55’
  Кейн
52’
2тайм
Перерыв
Ким Мин Чжэ
18’
Бавария
Нойер, Ким Мин Чжэ, Та, Бишоф, Геррейру, Павлович, Киммих, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Киала, Дайбер, Ульрайх, Дэвис, Горетцка, Мусиала, Урбиг, Ито, Гнабри
1тайм
Юнион:
Схерпен, Сайкс, Берджесс, Мак Аллистер, Аит-Эль-Хадж, Флоруч, Смит, ван де Перре, Зорган, Халайли, Дэвид
Запасные: Кейта, Хамбаре, Барри, Патрис, Расмуссен, Фусейни, Лисен, Схофс
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
21 января 20:00, Синобо Стэдиум
Логотип домашней команды
Славия
Завершен
2 - 4
Логотип гостевой команды
Барселона
Матч окончен
87’
де Йонг
Кушей   Хитил
79’
79’
Бальде   Араухо
78’
Фермин Лопес   Берналь
Саньянг   Чам
72’
70’
  Левандовски
Хоры   Шранц
65’
63’
  Ольмо
61’
Бардагжи   Рэшфорд
61’
Педри   Ольмо
Мозес   Влчек
46’
Голеш   Доудера
46’
2тайм
Перерыв
  Левандовски
44’
42’
  Фермин Лопес
34’
  Фермин Лопес
  Кушей
10’
Славия
Станек, Дорли, Зима, Халоупек, Голеш, Провод, Саньянг, Садилек, Мозес, Кушей, Хоры
Запасные: Резек, Боржил, Доудера, Хитил, Шранц, Огбу, Влчек, Прекоп, Хасиока, Чам, Маркович, Мбоджи
1тайм
Барселона:
Гарсия, Бальде, Мартин, Эрик Гарсия, Кунде, Педри, де Йонг, Рафинья, Фермин Лопес, Бардагжи, Левандовски
Запасные: Араухо, Берналь, Маркес, Касадо, Родригес, Шченсны, Кубарси, Ольмо, Торрентс, Эрнандес, Рэшфорд, Кочен
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
21 января 20:00, Стадион Велодром
Логотип домашней команды
Марсель
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Ливерпуль
Матч окончен
90’
+2’
  Гакпо
79’
Экитике   Гакпо
79’
Виртц   Джонс
72’
  Рульи
Кондогбиа   Надир
68’
Траоре   Пайшао
68’
Гуири   Обамеянг
67’
Павар
48’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Собослаи
Марсель
Рульи, Мурильо, Медина, Балерди, Павар, Траоре, Кондогбиа, Хейбьерг, Веа, Гуири, Гринвуд
Запасные: Бакола, де Ланге, ван Нек, Дубаль, Вермерен, Надир, Иган-Райли, Ммади, О`Райли, Пайшао, Гомес, Обамеянг
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Гомес, Фримпонг, Мак Аллистер, Гравенберх, Виртц, Собослаи, Экитике, Салах
Запасные: Эндо, Ньони, Гакпо, Мамардашвили, Вудмен, Робертсон, Кьеза, Нгумоа, Джонс
Подробнее
Лига чемпионов. 7 тур
21 января 20:00, Сент-Джеймс Парк
Логотип домашней команды
Ньюкасл
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
ПСВ
Матч окончен
90’
+2’
Обиспо
90’
+1’
Верман
Триппьер   Уиллок
87’
73’
Тил   Фламинго
Висса   Вольтемаде
72’
Гордон   Эланга
72’
Жоэлинтон   Рэмзи
72’
  Барнс
65’
62’
Перишич   Дриауех
62’
Ман   Байрактаревич
62’
Гасьоровски
Тонали
54’
2тайм
Перерыв
Бруно Гимараэс   Майли
45’
+3’
45’
Салах-Эддин   Обиспо
34’
Сильдийя
  Гордон
30’
Бруно Гимараэс
26’
  Висса
8’
Ньюкасл
Поуп, Холл, Ботман, Тиав, Триппьер, Жоэлинтон, Тонали, Бруно Гимараэс, Гордон, Барнс, Висса
Запасные: Томпсон, А. Мерфи, Уиллок, Рэмзи, Рэмсдейл, Шахар, Эланга, Майли, Нив, Вольтемаде
1тайм
ПСВ:
Коварж, Салах-Эддин, Гасьоровски, Схаутен, Сильдийя, Верман, Мауро Жуниор, Перишич, Тил, Ман, Ваннер
Запасные: ван ден Берг, Веркойен, Схикс, Смоленарс, Дриауех, Обиспо, Байрактаревич, Фернандес, Фламинго
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?15978 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
