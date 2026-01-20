  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гуйе о финале Кубка Африки: «Этот матч не разорвет отношения между сенегальцами и марокканцами, все хотели победы. Мы благодарим Марокко за гостеприимство»
6

Гуйе о финале Кубка Африки: «Этот матч не разорвет отношения между сенегальцами и марокканцами, все хотели победы. Мы благодарим Марокко за гостеприимство»

Гуйе о финале Кубка Африки: матч не разорвет отношения между Сенегалом и Марокко.

Полузащитник сборной Сенегала и «Вильярреала» Пап Гуйе высказался о конфликтах с командой Марокко в финале Кубка Африки.

Сенегал выиграл турнир, победив Марокко в решающем матче (0:0, 1:0 доп. время). На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим Диас исполнил 11-метровый паненкой по центру, и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные конфликты, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

«В этом матче было немало всего. Мы люди, и мы почувствовали несправедливость.

Я ждал, чтобы увидеть, что происходит, было довольно много шума, стычек со всех сторон с болельщиками. Я видел, как партнеры по команде вернулись после того, как Садьо Мане сказал им, что мы должны сыграть в этом матче, так что мы решили продолжить. Наконец-то Менди остановил удар, мы смогли продвинуться вперед и выиграть этот матч.

Марокканский народ хорошо принимал нас на протяжении всего турнира. Мы жили в хороших условиях в Танжере, в хорошем отеле.

Все вернулось на круги своя. Мы соперники, мы все хотим победить. Ильяс Ахомаш играет со мной в «Вильярреале», и именно он подошел ко мне, когда я пытался выиграть время на поле, но в этом нет никаких проблем, мы братья.

Этот футбольный матч не разорвет отношения между сенегальцами и марокканцами. Мы благодарим всю страну за гостеприимство, кубок вернется в Дакар», – сказал Гуйе в эфире Rothen s’enflamme.

Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14644 голоса
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
logoСборная Сенегала по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoКубок Африки
logoЛа Лига
logoИльяс Ахомаш
logoЭдуар Менди
logoВильярреал
болельщики
logoСадьо Мане
logoПап Гуйе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марокко подаст жалобу в CAF и ФИФА из-за инцидентов в финале Кубка Африки: «Уход сборной Сенегала с поля серьезно повлиял на ход матча и игру футболистов»
19 января, 17:13
Браим о незабитом пенальти с Сенегалом: «У меня болит душа, рана заживает нелегко, беру всю ответственность на себя. Я буду двигаться вперед, пока не стану гордостью марокканского народа»
19 января, 15:23
Президент Сенегала объявил в стране выходной в честь победы сборной на Кубке Африки: «Мы увидели на поле патриотов и людей долга. Они сражались за нашу честь и достоинство»
19 января, 14:49
CAF о финале Кубка Африки: «Решительно осуждаем любое неподобающее поведение, особенно в отношении судей или организаторов матчей. Передадим дело в компетентные органы»
19 января, 13:19
Марокканские болбои пытались забрать полотенце Менди в финале Кубка Африки и вырывали его из рук запасного вратаря сенегальцев. Хакими отбросил его в сторону рекламных щитов
19 января, 11:48Фото
Главные новости
«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды. Он опоздал на 7 дней
42 минуты назадВидео
Инфантино пошутил, что на ЧМ-2022 не арестовали ни одного британца. Ассоциация болельщиков призвала его заняться не «дешевыми шутками», а ценами билетов на ЧМ-2026
сегодня, 09:42
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»
сегодня, 09:15
Вингер «Зенита» Энрике: «Бразилии по силам дойти до финала ЧМ и там с божьей помощью победить. Вся страна считает, что сборная станет чемпионом»
сегодня, 08:54
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Лимита на легионеров быть не должно. Ограничения повысят стоимость наших игроков, но не улучшат качество футбола»
сегодня, 08:21
Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Мы жили в одной комнате. Он мечтал стать лучшим. Волновал его и внешний облик – постоянно зеркала, прически, гели»
сегодня, 07:58
По какому показателю Рамос, Давидс и Златан – рекордсмены ЛЧ? Квиз с призами про главный еврокубок
сегодня, 08:00Тесты и игры
Троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат», арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство
сегодня, 07:48
Дзюба о капитанстве в «Акроне»: «Лидер по натуре должен быть лидером. Можно красиво болтать, но поле все показывает – кто ты и что ты»
сегодня, 07:32
В «Сосьедаде» не опровергли возможный уход Захаряна: «Если это правда, это был частный разговор»
сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Булыкин: «Захаряну нужно задержаться в Европе. Перейти в какой-нибудь хороший клуб и показать, на что он способен»
16 минут назад
«Марсель» купил у «Фейеноорда» Квинтена Тимбера – брата-близнеца Юрриена из «Арсенала»
29 минут назадФото
Тихонов о «Енисее»: «Клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4. На трех-четырех футболистов можно было потратиться. Если ставишь атакующий футбол, а у тебя забирают лучших – тяжело что-то сделать»
30 минут назад
«Торпедо» ведет с «Ростовом» переговоры по Уткину. С хавбеком есть предварительная договоренность
56 минут назад
РФС наложил трансферный бан на «Крылья». Клуб подписал экс-защитника «Химок» и молодежек «Реала» Фернандеса за несколько часов до этого (Sport Baza)
сегодня, 09:50
«Интер» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:42
80-летнего Луческу госпитализировали из-за проблем с сердцем после гриппа
сегодня, 09:16
Чемпионат Испании. «Леванте» против «Эльче», «Реал» сыграет в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 09:12
Дмитрий Селюк: «Браим – это а-ля Федя Смолов. Он просто хотел сделать очень эффектно, красиво, чтобы о нем много говорили»
сегодня, 08:48
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Пизу», матчи «Ювентус» – «Наполи» и «Рома» – «Милан» пройдут в воскресенье
сегодня, 08:41