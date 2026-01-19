«За нашими молодыми игроками пол-Европы следит, по Transfermarkt они стоят 20-25 млн евро. Это говорит о том, что уровень у нас хороший». Комбаров об РПЛ
Дмитрий Комбаров: за молодыми российскими игроками пол-Европы следит.
Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров высоко оценил уровень молодых российских футболистов.
«Чтобы понять уровень нашего футбола и просел ли он, нам надо вернуться в еврокубки.
Только через такие игры можно делать выводы, но хочется отметить наших молодых игроков, которые по Transfermarkt стоят 20-25 миллионов евро. А за ними еще следит пол-Европы. Вот это говорит о том, что уровень у нас хороший», – сказал Комбаров.
За Батраковым следят «Барса», «ПСЖ», «Интер», «Юве», «Монако» и «Порту». «Локомотив» может отпустить хавбека за 35-40 млн евро (Экрем Конур)
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Legalbet
