«За нашими молодыми игроками пол-Европы следит, по Transfermarkt они стоят 20-25 млн евро. Это говорит о том, что уровень у нас хороший». Комбаров об РПЛ

Дмитрий Комбаров: за молодыми российскими игроками пол-Европы следит.

Бывший игрок «Спартака » Дмитрий Комбаров высоко оценил уровень молодых российских футболистов.

«Чтобы понять уровень нашего футбола и просел ли он, нам надо вернуться в еврокубки.

Только через такие игры можно делать выводы, но хочется отметить наших молодых игроков, которые по Transfermarkt стоят 20-25 миллионов евро. А за ними еще следит пол-Европы. Вот это говорит о том, что уровень у нас хороший», – сказал Комбаров.

За Батраковым следят «Барса», «ПСЖ», «Интер», «Юве», «Монако» и «Порту». «Локомотив» может отпустить хавбека за 35-40 млн евро (Экрем Конур)