Гендиректор «Пари НН»: «Краснодар» вышел из сделки по Боселли три дня назад. Есть еще ряд запросов, на данный момент Хуан – наш игрок»

Гендиректор «Пари НН»: «Краснодар» вышел из сделки по Боселли.

Гендиректор «Пари НН » Виталий Карасев подтвердил, что «Краснодар» вышел из сделки по нападающему Хуану Боселли .

Ранее появилась информация , что «Краснодар » приостановил переговоры из-за запроса нижегородцев в 100 миллионов рублей.

– Какой сейчас статус у Боселли?

– На данный момент Боселли – наш игрок. Он тренируется на сборе. Да, интерес к нему был и достаточно предметный. Три дня назад «Краснодар» вышел из сделки. Я знаю, что есть еще ряд запросов по Боселли. Думаю, в течение января ситуация стабилизируется, и мы поймем, продаем Хуана или нет, – сказал Карасев.