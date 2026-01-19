Гендиректор «Пари НН»: «Краснодар» вышел из сделки по Боселли три дня назад. Есть еще ряд запросов, на данный момент Хуан – наш игрок»
Гендиректор «Пари НН» Виталий Карасев подтвердил, что «Краснодар» вышел из сделки по нападающему Хуану Боселли.
Ранее появилась информация, что «Краснодар» приостановил переговоры из-за запроса нижегородцев в 100 миллионов рублей.
– Какой сейчас статус у Боселли?
– На данный момент Боселли – наш игрок. Он тренируется на сборе. Да, интерес к нему был и достаточно предметный. Три дня назад «Краснодар» вышел из сделки. Я знаю, что есть еще ряд запросов по Боселли. Думаю, в течение января ситуация стабилизируется, и мы поймем, продаем Хуана или нет, – сказал Карасев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
