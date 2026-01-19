  • Спортс
  • Карпин посетит матч «Реал» – «Монако» в ЛЧ: «Заодно с Головиным пообщаемся, с Захаряном я поговорил хотя бы. Так что все хорошо, даже замечательно»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетит завтрашний матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Монако» в Мадриде. Встреча 7-го тура пройдет в 23:00 по московскому времени.

Ранее Карпин присутствовал на игре 20‑го тура Ла Лиги между «Реал Сосьедад» и «Барселоной» (2:1). Российские полузащитники Арсен Захарян и Александр Головин выступают за «Сосьедад» и «Монако» соответственно.

«Ну вот, уже в Мадриде. Вчера отличный матч посмотрели «Реал Мадрид» (на самом деле «Реал Сосьедад» – Спортс’‘) – «Барселона».

К сожалению, Арсен Захарян не принял участие, но зато я с ним пообщался хотя бы. Потому что на матч «Реал Сосьедад» – «Сельта» Арсен может быть в строю, так что посмотрим.

Завтра посмотрим «Реал Мадрид» – «Монако», заодно и с Саней Головиным пообщаемся. Как он себя чувствует, и вообще как дела.

Так что все хорошо, даже замечательно, я бы сказал. Всем привет!» – сказал Карпин в видеообращении в своем телеграм-канале.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Валерия Карпина
