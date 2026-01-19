  • Спортс
  • Майну не уйдет в аренду. Хавбек «МЮ» сразу же заручился доверием Кэррика (Фабрицио Романо)
8

Майну не уйдет в аренду. Хавбек «МЮ» сразу же заручился доверием Кэррика (Фабрицио Романо)

Кобби Майну останется в «Манчестер Юнайтед».

Ожидается, что полузащитник останется в команде, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Это обусловлено тем, что 20-летний игрок сразу же заручился доверием нового главного тренера Майкла Кэррика.

Во время работы экс-тренера Рубена Аморима Майну рассматривал возможность ухода в аренду, чтобы играть на регулярной основе и развиваться. Уходить из клуба навсегда англичанин не планировал.

Ситуация с контрактом Кобби останется ключевой темой в ближайшие месяцы, подчеркивает Романо.

В этом сезоне Майну провел 13 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
