Майну не уйдет в аренду. Хавбек «МЮ» сразу же заручился доверием Кэррика (Фабрицио Романо)
Кобби Майну останется в «Манчестер Юнайтед».
Кобби Майну не уйдет в аренду из «Манчестер Юнайтед».
Ожидается, что полузащитник останется в команде, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Это обусловлено тем, что 20-летний игрок сразу же заручился доверием нового главного тренера Майкла Кэррика.
Во время работы экс-тренера Рубена Аморима Майну рассматривал возможность ухода в аренду, чтобы играть на регулярной основе и развиваться. Уходить из клуба навсегда англичанин не планировал.
Ситуация с контрактом Кобби останется ключевой темой в ближайшие месяцы, подчеркивает Романо.
В этом сезоне Майну провел 13 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
