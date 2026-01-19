Майну не уйдет в аренду. Хавбек «МЮ» сразу же заручился доверием Кэррика (Фабрицио Романо)

Кобби Майну останется в «Манчестер Юнайтед».

Кобби Майну не уйдет в аренду из «Манчестер Юнайтед ».

Ожидается, что полузащитник останется в команде, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Это обусловлено тем, что 20-летний игрок сразу же заручился доверием нового главного тренера Майкла Кэррика .

Во время работы экс-тренера Рубена Аморима Майну рассматривал возможность ухода в аренду, чтобы играть на регулярной основе и развиваться. Уходить из клуба навсегда англичанин не планировал.

Ситуация с контрактом Кобби останется ключевой темой в ближайшие месяцы, подчеркивает Романо.

В этом сезоне Майну провел 13 матчей в АПЛ , не отметившись результативными действиями. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .