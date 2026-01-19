Сергей Юран: «Я готов работать только в клубах с серьезными задачами – уже отклонил несколько предложений»
Юран о тренерстве: я готов работать только в клубах с серьезными задачами.
Российский тренер Сергей Юран рассказал о своих карьерных планах.
Последним местом работы экс-тренера «Пари НН», «Химок» и других клубов был турецкий «Серик Беледиеспор», который он покинул в конце октября.
– Сергей Николаевич, когда состоится ваше тренерское возвращение?
– Конечно, мне уже хочется возобновить работу, потому что для тренера, как и для игрока, нужна постоянная практика.
Я уже отклонил несколько предложений, потому что готов работать только в клубах с серьезными задачами, – заявил Юран.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
