Сергей Юран: «Я готов работать только в клубах с серьезными задачами – уже отклонил несколько предложений»

Юран о тренерстве: я готов работать только в клубах с серьезными задачами.

Российский тренер Сергей Юран рассказал о своих карьерных планах.

Последним местом работы экс-тренера «Пари НН », «Химок» и других клубов был турецкий «Серик Беледиеспор », который он покинул в конце октября.

– Сергей Николаевич, когда состоится ваше тренерское возвращение?

– Конечно, мне уже хочется возобновить работу, потому что для тренера, как и для игрока, нужна постоянная практика.

Я уже отклонил несколько предложений, потому что готов работать только в клубах с серьезными задачами, – заявил Юран.