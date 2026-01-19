Владислав Радимов: «В «Зенит» привезли на просмотр Асамоа Гьяна – или не Асамоа. Гартиг был скинхедом и не любил футболистов из таких стран – ни одной передачи ему не отдал в двусторонке»

Радимов: из-за Гартига в «Зенит» не взяли Гьяна.

Бывший игрок «Зенита » Владислав Радимов рассказал, что чернокожий игрок не прошел просмотр в клубе из-за Лукаша Гартига .

– В «Зенит» привезли в свое время Асамоа Гьяна ... или не Асамоа (на самом деле «Зенит» просматривал Баффура Гьяна – Спортс’‘).

– Который в «Сатурне» был?

– Да, но его сначала привезли к нам на просмотр. А у нас был такой Лукаш Гартиг, который в свое время в Чехии был скинхедом. То есть он не очень любил футболистов из других стран. Особенно вот из таких.

Играем товарищеский матч, двусторонка – надо просмотреть этого Гьяна. И Петржела ставит пару нападающих в одной команде – Гьян и Гартиг.

Гартиг ему ни одной передачи не отдал! Гартиг и так плохо передачи отдавал, а тут вообще не отдал ни одной. В итоге Гьяна не взяли, – рассказал Радимов в шоу FonTour.

Властимил Петржела: «Мне не разрешили приобрести Гьяна в «Зенит» из-за цвета его кожи»