«Барса» видит Энрике или Артету в качестве преемника Флика. Клуб хочет, чтобы немецкий тренер оставался «как можно дольше» (Diario Sport)
«Барса» рассматривает Луиса Энрике и Микеля Артету в качестве тренеров в будущем.
«Барселона» уже задумывается о возможном преемнике Ханси Флика.
Контракт главного тренера каталонцев рассчитан до июня 2027 года. Ранее немец заявлял, что не хочет связывать себя долгосрочными обязательствами, поэтому не будет спешить с решением о его продлении.
Все в «Барсе» хотят, чтобы немецкий специалист оставался во главе команды как можно дольше. Несмотря на нежелание менять тренера в ближайшем будущем, клуб изучает кандидатов на замену Флика.
По данным Diario Sport, главными претендентами считаются Луис Энрике, работающий в «ПСЖ», и Микель Артета, тренирующий «Арсенал».
Напомним, Энрике уже возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Артета выступал в системе клуба с 1999 по 2000 год.
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14636 голосов
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости