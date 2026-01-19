«Барса» видит Энрике или Артету в качестве преемника Флика. Клуб хочет, чтобы немецкий тренер оставался «как можно дольше» (Diario Sport)

«Барса» рассматривает Луиса Энрике и Микеля Артету в качестве тренеров в будущем.

«Барселона » уже задумывается о возможном преемнике Ханси Флика .

Контракт главного тренера каталонцев рассчитан до июня 2027 года. Ранее немец заявлял, что не хочет связывать себя долгосрочными обязательствами, поэтому не будет спешить с решением о его продлении.

Все в «Барсе» хотят, чтобы немецкий специалист оставался во главе команды как можно дольше. Несмотря на нежелание менять тренера в ближайшем будущем, клуб изучает кандидатов на замену Флика.

По данным Diario Sport, главными претендентами считаются Луис Энрике, работающий в «ПСЖ », и Микель Артета , тренирующий «Арсенал ».

Напомним, Энрике уже возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 год. Артета выступал в системе клуба с 1999 по 2000 год.