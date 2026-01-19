  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Руни о победе «МЮ» в 1-м матче при Кэррике: «Болельщики ощутили, каково было при Фергюсоне. Приятно видеть, как игроки бегут и отрабатывают – такой и была ДНК «Юнайтед»
16

Руни о победе «МЮ» в 1-м матче при Кэррике: «Болельщики ощутили, каково было при Фергюсоне. Приятно видеть, как игроки бегут и отрабатывают – такой и была ДНК «Юнайтед»

Руни об «МЮ» при Кэррике: фанаты ощутили, каково было при Фергюсоне.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни похвалил игру команды в первом матче под руководством Майкла Кэррика.

В первой игре при Кэррике, назначенном на пост тренера «МЮ» до конца сезона, манкунианцы обыграли «Манчестер Сити» (2:0) в 22-м туре АПЛ.

«Я не был на стадионе, потому что находился в студии, но заметили ли вы разницу? Даже когда перед игрой он [Майкл Кэррик] вышел и попытался взбодрить публику. Думаю, болельщики что-то почувствовали. Они почувствовали, каково было при сэре Алексе Фергюсоне. Некоторые из молодых фанатов, честно говоря, переживали ужасные времена в последние 10-13 лет после ухода Ферги. Они еще не видели, чтобы команда играла так хорошо. Я тоже был частью этой команды. Я играл в некоторых составах. Они еще не видели, чтобы команда играла так хорошо, с такой энергией и верой в свои силы, смело владела мячом и была стойкой и жесткой в игре. Болельщики ощутили это, и я надеюсь, это ждет нас в следующих 16 матчах.

Думаю, Майкл не делал с командой чего-то сверхъестественного. Это была простая корректировка в плане формирования состава. Многие говорили об игре Рубена Аморима в три защитника и о том, подходит ли это «Манчестер Юнайтед». Он изменил это, но в последнем подкасте я говорил, что «Юнайтед» на самом деле нужно делать простые вещи – бежать и усердно работать. Было приятно видеть, как игроки это делают.

Это чувствуется и по болельщикам, по тому, как команда заряжена энергией, по уверенности, по хладнокровию [в работе] с мячом в нужные моменты. Это напомнило мне, что ДНК «Ман Юнайтед» была именно такой», – сказал Руни в подкасте The Wayne Rooney Show.

Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14633 голоса
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoМайкл Кэррик
logoУэйн Руни
logoпремьер-лига Англия
logoАлекс Фергюсон
logoМанчестер Сити
logoРубен Аморим
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола уступил в дебютном матче Кэррика во главе «МЮ» и сыграл вничью с «Челси» в первой игре Макфарлейна
17 января, 22:32
Кин против назначения Кэррика на постоянной основе после 2:0 с «Сити»: «Он в «МЮ» всего три дня. Сценарий был идеальный: все доступны, соперник не в форме, тайминг и немного удачи»
17 января, 19:41
Кэррик про 2:0 с «Ман Сити»: «Прекрасное начало, фантастическая игра «МЮ». Я не увлекаюсь, это всего одна победа, но такие ощущения должны стать привычными при таком уровне игры»
17 января, 15:38
Главные новости
«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды. Он опоздал на 7 дней
40 минут назадВидео
Инфантино пошутил, что на ЧМ-2022 не арестовали ни одного британца. Ассоциация болельщиков призвала его заняться не «дешевыми шутками», а ценами билетов на ЧМ-2026
сегодня, 09:42
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»
сегодня, 09:15
Вингер «Зенита» Энрике: «Бразилии по силам дойти до финала ЧМ и там с божьей помощью победить. Вся страна считает, что сборная станет чемпионом»
сегодня, 08:54
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Лимита на легионеров быть не должно. Ограничения повысят стоимость наших игроков, но не улучшат качество футбола»
сегодня, 08:21
Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Мы жили в одной комнате. Он мечтал стать лучшим. Волновал его и внешний облик – постоянно зеркала, прически, гели»
сегодня, 07:58
По какому показателю Рамос, Давидс и Златан – рекордсмены ЛЧ? Квиз с призами про главный еврокубок
сегодня, 08:00Тесты и игры
Троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат», арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство
сегодня, 07:48
Дзюба о капитанстве в «Акроне»: «Лидер по натуре должен быть лидером. Можно красиво болтать, но поле все показывает – кто ты и что ты»
сегодня, 07:32
В «Сосьедаде» не опровергли возможный уход Захаряна: «Если это правда, это был частный разговор»
сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Булыкин: «Захаряну нужно задержаться в Европе. Перейти в какой-нибудь хороший клуб и показать, на что он способен»
14 минут назад
«Марсель» купил у «Фейеноорда» Квинтена Тимбера – брата-близнеца Юрриена из «Арсенала»
27 минут назадФото
Тихонов о «Енисее»: «Клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4. На трех-четырех футболистов можно было потратиться. Если ставишь атакующий футбол, а у тебя забирают лучших – тяжело что-то сделать»
28 минут назад
«Торпедо» ведет с «Ростовом» переговоры по Уткину. С хавбеком есть предварительная договоренность
54 минуты назад
РФС наложил трансферный бан на «Крылья». Клуб подписал экс-защитника «Химок» и молодежек «Реала» Фернандеса за несколько часов до этого (Sport Baza)
сегодня, 09:50
«Интер» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:42
80-летнего Луческу госпитализировали из-за проблем с сердцем после гриппа
сегодня, 09:16
Чемпионат Испании. «Леванте» против «Эльче», «Реал» сыграет в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 09:12
Дмитрий Селюк: «Браим – это а-ля Федя Смолов. Он просто хотел сделать очень эффектно, красиво, чтобы о нем много говорили»
сегодня, 08:48
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Пизу», матчи «Ювентус» – «Наполи» и «Рома» – «Милан» пройдут в воскресенье
сегодня, 08:41