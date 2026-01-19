Руни о победе «МЮ» в 1-м матче при Кэррике: «Болельщики ощутили, каково было при Фергюсоне. Приятно видеть, как игроки бегут и отрабатывают – такой и была ДНК «Юнайтед»

Руни об «МЮ» при Кэррике: фанаты ощутили, каково было при Фергюсоне.

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни похвалил игру команды в первом матче под руководством Майкла Кэррика .

В первой игре при Кэррике, назначенном на пост тренера «МЮ» до конца сезона, манкунианцы обыграли «Манчестер Сити » (2:0) в 22-м туре АПЛ .

«Я не был на стадионе, потому что находился в студии, но заметили ли вы разницу? Даже когда перед игрой он [Майкл Кэррик] вышел и попытался взбодрить публику. Думаю, болельщики что-то почувствовали. Они почувствовали, каково было при сэре Алексе Фергюсоне. Некоторые из молодых фанатов, честно говоря, переживали ужасные времена в последние 10-13 лет после ухода Ферги. Они еще не видели, чтобы команда играла так хорошо. Я тоже был частью этой команды. Я играл в некоторых составах. Они еще не видели, чтобы команда играла так хорошо, с такой энергией и верой в свои силы, смело владела мячом и была стойкой и жесткой в игре. Болельщики ощутили это, и я надеюсь, это ждет нас в следующих 16 матчах.

Думаю, Майкл не делал с командой чего-то сверхъестественного. Это была простая корректировка в плане формирования состава. Многие говорили об игре Рубена Аморима в три защитника и о том, подходит ли это «Манчестер Юнайтед ». Он изменил это, но в последнем подкасте я говорил, что «Юнайтед» на самом деле нужно делать простые вещи – бежать и усердно работать. Было приятно видеть, как игроки это делают.

Это чувствуется и по болельщикам, по тому, как команда заряжена энергией, по уверенности, по хладнокровию [в работе] с мячом в нужные моменты. Это напомнило мне, что ДНК «Ман Юнайтед» была именно такой», – сказал Руни в подкасте The Wayne Rooney Show.