  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Клеберсон о Роналду: «Он чувствует, что должен выиграть ЧМ. Криштиану, Неймар, Холанд смотрят на меня, думая: «Не могу поверить, что у него есть Кубок мира, а у меня нет!»
38

Клеберсон о Роналду: «Он чувствует, что должен выиграть ЧМ. Криштиану, Неймар, Холанд смотрят на меня, думая: «Не могу поверить, что у него есть Кубок мира, а у меня нет!»

Клеберсон о Роналду: он чувствует, что должен выиграть ЧМ до конца карьеры.

Экс-полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Клеберсон высказался о цели Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Победитель чемпионата мира 2002 года ответил на вопрос о том, насколько важно для португальца будет завоевать титул предстоящим летом.

«В глубине души он, вероятно, чувствует: «Черт возьми, я должен выиграть чемпионат мира, я не могу так закончить свою карьеру».

Он должен усердно работать. Дело не только в нем, но и в других игроках. Неймар, вероятно, тоже думает: «У Месси есть Кубок мира, а у меня нет». [Эрлинг] Холанд тоже может не выиграть чемпионат мира. Это [сидит] внутри игроков, внутри всех этих лучших игроков.

Посмотрите на Адриано – у него громкое имя в Бразилии, в Италии он играл на высоком уровне, но он не выиграл чемпионат мира. Чемпионат мира бывает честным, но иногда несправедливым.

Я верю, что эти парни смотрят на меня и думают: «Боже мой, не могу поверить, что у Клеберсона есть Кубок мира, а у меня его нет!»

У меня нет пяти «Золотых мячей», но я выиграл Кубок мира!» – сказал Клеберсон.

Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14630 голосов
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Goal
logoЧМ-2026
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoАдриано
logoКлеберсон
logoНеймар
logoЛионель Месси
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoЭрлинг Холанд
logoЗолотой мяч
logoСборная Бразилии по футболу
logoсборная Норвегии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoСантос
logoвысшая лига Бразилия
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoМанчестер Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Франк Лебеф: «Когда фанаты Роналду спрашивают, чего я добился, я отвечаю: «Я выиграл ЧМ, а он нет». Надеюсь, 2026-й станет годом Криштиану»
25 декабря 2025, 12:08
Непомнящий считает, что Роналду и Португалия не выиграют ЧМ: «Поколение выросло. Как у России когда‑то было – игрок на игроке, все высочайшего уровня, а ничего не выиграли»
6 декабря 2025, 10:58
Журналист Миллар назвал «надувательством» решения, по которым Роналду получил право сыграть на ЧМ, а Месси – на КЧМ: «ФИФА выдумала правила. Молодцы»
25 ноября 2025, 19:32
Премьер-министр Португалии о ЧМ-2026: «Победа возможна как никогда раньше, вероятно. У нас выдающаяся команда с безграничным талантом»
16 ноября 2025, 19:39
Главные новости
«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды. Он опоздал на 7 дней
39 минут назадВидео
Инфантино пошутил, что на ЧМ-2022 не арестовали ни одного британца. Ассоциация болельщиков призвала его заняться не «дешевыми шутками», а ценами билетов на ЧМ-2026
сегодня, 09:42
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»
сегодня, 09:15
Вингер «Зенита» Энрике: «Бразилии по силам дойти до финала ЧМ и там с божьей помощью победить. Вся страна считает, что сборная станет чемпионом»
сегодня, 08:54
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Лимита на легионеров быть не должно. Ограничения повысят стоимость наших игроков, но не улучшат качество футбола»
сегодня, 08:21
Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Мы жили в одной комнате. Он мечтал стать лучшим. Волновал его и внешний облик – постоянно зеркала, прически, гели»
сегодня, 07:58
По какому показателю Рамос, Давидс и Златан – рекордсмены ЛЧ? Квиз с призами про главный еврокубок
сегодня, 08:00Тесты и игры
Троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат», арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство
сегодня, 07:48
Дзюба о капитанстве в «Акроне»: «Лидер по натуре должен быть лидером. Можно красиво болтать, но поле все показывает – кто ты и что ты»
сегодня, 07:32
В «Сосьедаде» не опровергли возможный уход Захаряна: «Если это правда, это был частный разговор»
сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Булыкин: «Захаряну нужно задержаться в Европе. Перейти в какой-нибудь хороший клуб и показать, на что он способен»
13 минут назад
«Марсель» купил у «Фейеноорда» Квинтена Тимбера – брата-близнеца Юрриена из «Арсенала»
26 минут назадФото
Тихонов о «Енисее»: «Клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4. На трех-четырех футболистов можно было потратиться. Если ставишь атакующий футбол, а у тебя забирают лучших – тяжело что-то сделать»
27 минут назад
«Торпедо» ведет с «Ростовом» переговоры по Уткину. С хавбеком есть предварительная договоренность
53 минуты назад
РФС наложил трансферный бан на «Крылья». Клуб подписал экс-защитника «Химок» и молодежек «Реала» Фернандеса за несколько часов до этого (Sport Baza)
сегодня, 09:50
«Интер» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:42
80-летнего Луческу госпитализировали из-за проблем с сердцем после гриппа
сегодня, 09:16
Чемпионат Испании. «Леванте» против «Эльче», «Реал» сыграет в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 09:12
Дмитрий Селюк: «Браим – это а-ля Федя Смолов. Он просто хотел сделать очень эффектно, красиво, чтобы о нем много говорили»
сегодня, 08:48
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Пизу», матчи «Ювентус» – «Наполи» и «Рома» – «Милан» пройдут в воскресенье
сегодня, 08:41