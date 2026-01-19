Клеберсон о Роналду: «Он чувствует, что должен выиграть ЧМ. Криштиану, Неймар, Холанд смотрят на меня, думая: «Не могу поверить, что у него есть Кубок мира, а у меня нет!»

Клеберсон о Роналду: он чувствует, что должен выиграть ЧМ до конца карьеры.

Экс-полузащитник сборной Бразилии и «Манчестер Юнайтед» Клеберсон высказался о цели Криштиану Роналду на ЧМ-2026 .

Победитель чемпионата мира 2002 года ответил на вопрос о том, насколько важно для португальца будет завоевать титул предстоящим летом.

«В глубине души он, вероятно, чувствует: «Черт возьми, я должен выиграть чемпионат мира, я не могу так закончить свою карьеру».

Он должен усердно работать. Дело не только в нем, но и в других игроках. Неймар, вероятно, тоже думает: «У Месси есть Кубок мира, а у меня нет». [Эрлинг] Холанд тоже может не выиграть чемпионат мира. Это [сидит] внутри игроков, внутри всех этих лучших игроков.

Посмотрите на Адриано – у него громкое имя в Бразилии, в Италии он играл на высоком уровне, но он не выиграл чемпионат мира. Чемпионат мира бывает честным, но иногда несправедливым.

Я верю, что эти парни смотрят на меня и думают: «Боже мой, не могу поверить, что у Клеберсона есть Кубок мира, а у меня его нет!»

У меня нет пяти «Золотых мячей», но я выиграл Кубок мира!» – сказал Клеберсон.