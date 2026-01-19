«Сложно поверить в трансферы Нани и Пьянича в «Актобе» – 39-летнему трудно выдерживать скорости лиги Казахстана, частный инвестор сразу не решится на такие затраты». Журналист Абдрахманов об игроках

Журналист Абдрахманов о Нани и Пьяниче в «Актобе»: сложно поверить, это дорого.

Казахстанский спортивный журналист Ануар Абдрахманов объяснил, почему не верит в возможный переход Нани и Миралема Пьянича в «Актобе».

Ранее инсайдер Иван Карпов писал , что бывший полузащитник ЦСКА возобновит карьеру и присоединится к «Актобе » вслед за Нани . У обоих футболистов будет самая высокая зарплата в истории чемпионата. Также клуб якобы проявляет интерес к Томасу Мюллеру и Федору Смолову.

«Честно говоря, мне сложно поверить в эти трансферы. И для Нани, и для Пьянича нужно будет сделать двойную зарплату от той, что они получали в своих последних клубах. В случае с Нани может произойти то, что мы видели в российской Медиалиге, когда он приезжал на одну игру.

Но глобально мы понимаем, что выдерживать те скорости, которые есть в казахстанском чемпионате, 39-летнему игроку будет тяжело. Мне трудно поверить также в то, что частный инвестор сразу решится на такие затраты.

Думаю, что больших футболистов собираются приглашать, но это не будут те звезды, информация о которых появилась», – сказал Абдрахманов.