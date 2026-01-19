  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сложно поверить в трансферы Нани и Пьянича в «Актобе» – 39-летнему трудно выдерживать скорости лиги Казахстана, частный инвестор сразу не решится на такие затраты». Журналист Абдрахманов об игроках
13

«Сложно поверить в трансферы Нани и Пьянича в «Актобе» – 39-летнему трудно выдерживать скорости лиги Казахстана, частный инвестор сразу не решится на такие затраты». Журналист Абдрахманов об игроках

Журналист Абдрахманов о Нани и Пьяниче в «Актобе»: сложно поверить, это дорого.

Казахстанский спортивный журналист Ануар Абдрахманов объяснил, почему не верит в возможный переход Нани и Миралема Пьянича в «Актобе».

Ранее инсайдер Иван Карпов писал, что бывший полузащитник ЦСКА возобновит карьеру и присоединится к «Актобе» вслед за Нани. У обоих футболистов будет самая высокая зарплата в истории чемпионата. Также клуб якобы проявляет интерес к Томасу Мюллеру и Федору Смолову.

«Честно говоря, мне сложно поверить в эти трансферы. И для Нани, и для Пьянича нужно будет сделать двойную зарплату от той, что они получали в своих последних клубах. В случае с Нани может произойти то, что мы видели в российской Медиалиге, когда он приезжал на одну игру.

Но глобально мы понимаем, что выдерживать те скорости, которые есть в казахстанском чемпионате, 39-летнему игроку будет тяжело. Мне трудно поверить также в то, что частный инвестор сразу решится на такие затраты.

Думаю, что больших футболистов собираются приглашать, но это не будут те звезды, информация о которых появилась», – сказал Абдрахманов.

Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14628 голосов
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАктобе
logoМиралем Пьянич
logoвысшая лига Казахстан
logoНани
logoWinline Медиалига
logoSports – Казахстан
Иван Карпов
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
деньги
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пьянич вслед за Нани перейдет в «Актобе» – у них будет самая высокая зарплата в истории лиги Казахстана. Смолов и Мюллер тоже интересны клубу (Иван Карпов)
18 января, 19:05
Нани перейдет в «Актобе» и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории Казахстана. Осенью хавбек сыграл в российский Медиалиге (ArmanVIBE)
18 января, 18:44
Нани и Пьянич едут в «Актобе»?! Не удивляйтесь: в Казахстане клубы скупают миллиардеры
18 января, 17:36
Главные новости
«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды. Он опоздал на 7 дней
39 минут назадВидео
Инфантино пошутил, что на ЧМ-2022 не арестовали ни одного британца. Ассоциация болельщиков призвала его заняться не «дешевыми шутками», а ценами билетов на ЧМ-2026
сегодня, 09:42
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»
сегодня, 09:15
Вингер «Зенита» Энрике: «Бразилии по силам дойти до финала ЧМ и там с божьей помощью победить. Вся страна считает, что сборная станет чемпионом»
сегодня, 08:54
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Лимита на легионеров быть не должно. Ограничения повысят стоимость наших игроков, но не улучшат качество футбола»
сегодня, 08:21
Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Мы жили в одной комнате. Он мечтал стать лучшим. Волновал его и внешний облик – постоянно зеркала, прически, гели»
сегодня, 07:58
По какому показателю Рамос, Давидс и Златан – рекордсмены ЛЧ? Квиз с призами про главный еврокубок
сегодня, 08:00Тесты и игры
Троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат», арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство
сегодня, 07:48
Дзюба о капитанстве в «Акроне»: «Лидер по натуре должен быть лидером. Можно красиво болтать, но поле все показывает – кто ты и что ты»
сегодня, 07:32
В «Сосьедаде» не опровергли возможный уход Захаряна: «Если это правда, это был частный разговор»
сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Булыкин: «Захаряну нужно задержаться в Европе. Перейти в какой-нибудь хороший клуб и показать, на что он способен»
13 минут назад
«Марсель» купил у «Фейеноорда» Квинтена Тимбера – брата-близнеца Юрриена из «Арсенала»
26 минут назадФото
Тихонов о «Енисее»: «Клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4. На трех-четырех футболистов можно было потратиться. Если ставишь атакующий футбол, а у тебя забирают лучших – тяжело что-то сделать»
27 минут назад
«Торпедо» ведет с «Ростовом» переговоры по Уткину. С хавбеком есть предварительная договоренность
53 минуты назад
РФС наложил трансферный бан на «Крылья». Клуб подписал экс-защитника «Химок» и молодежек «Реала» Фернандеса за несколько часов до этого (Sport Baza)
сегодня, 09:50
«Интер» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:42
80-летнего Луческу госпитализировали из-за проблем с сердцем после гриппа
сегодня, 09:16
Чемпионат Испании. «Леванте» против «Эльче», «Реал» сыграет в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 09:12
Дмитрий Селюк: «Браим – это а-ля Федя Смолов. Он просто хотел сделать очень эффектно, красиво, чтобы о нем много говорили»
сегодня, 08:48
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Пизу», матчи «Ювентус» – «Наполи» и «Рома» – «Милан» пройдут в воскресенье
сегодня, 08:41