  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе о том, пытался ли спасти Алонсо в финале Суперкубка: «Я должен комментировать все, что говорят французские журналисты? Тренер попросил поддержать команду, я хочу играть всегда»
Мбаппе о том, пытался ли спасти Алонсо в финале Суперкубка: «Я должен комментировать все, что говорят французские журналисты? Тренер попросил поддержать команду, я хочу играть всегда»

Мбаппе: я поехал на матч с «Барсой» в Суперкубке, потому что хочу играть всегда.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе объяснил, почему решил сыграть с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании (2:3), несмотря на риск рецидива травмы колена.

Сообщалось, что француз согласился выйти на замену, чтобы попытаться спасти Хаби Алонсо от увольнения из «Реала». Испанский тренер ушел в отставку на следующий день после поражения от каталонцев. 

Отмечается, что отношения между Алонсо и Мбаппе с самого начала складывались очень хорошо.

– Во Франции писали, что вы заставили себя сыграть в Суперкубке, чтобы спасти Хаби.

– Я должен комментировать все, что говорят французские журналисты? Я поехал [на матч с «Барселоной], потому что всегда хочу играть в каждом матче. Не знаю, хорошо я играю или нет, но я такой, какой есть. В любой игре, если у меня есть возможность играть, я ей воспользуюсь.

Мы планировали мое возвращение к Суперкубку, я не смог сыграть с «Атлетико». Мне было очень грустно. И я не был готов играть в финале, но тренер попросил меня приехать и поддержать команду. Я старался играть как можно больше. Все прошло не очень хорошо, потому что мы не победили, теперь я вернулся. Чтобы делать то, что должен, – сказал Мбаппе на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Монако».

Мбаппе об уходе Алонсо из «Реала»: «С чего вы взяли, что между ним и игроками были проблемы? Иногда в том, что говорят, 10% правды и 90% лжи. Нужно уважать решение клуба»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
