Попов об Артиге: «Приличного уровня тренер, в отличие от Рахимова – в РПЛ ему не хватило времени. Но сезон для «Рубина» уже потерян»

Алексей Попов: Артига – приличный тренер, в отличие от Рахимова.
Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов поделился ожиданиями от работы Франка Артиги в клубе.
На прошлой неделе «Рубин» заключил контракт с испанским тренером до 2027 года.
«У Артиги хороший карьерный путь. Видимо, руководству «Рубина» понравился его атакующий футбол. В ФНЛ «Родина» прилично играла под руководством испанского специалиста. В РПЛ Артиге не хватило времени. В «Химках» он даже вступался за команду, когда там были проблемы с финансами.
Артига – приличного уровня тренер, в отличие от Рахимова. Надеюсь, у испанца все будет хорошо в команде. Руководство клуба все сделает для Артиги, но этот сезон для «Рубина» уже потерян», – сказал Попов.
