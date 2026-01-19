«Атлетико» интересен Рамуш. Форвард «ПСЖ» считается основной целью мадридцев на лето (Marca)
«Атлетико» интересен Гонсалу Рамуш.
«Атлетико» присматривается к нападающему «ПСЖ» Гонсалу Рамушу.
Сейчас мадридцы сосредоточены на подписании полузащитника, однако уже задумываются о привлечении «девятки» на следующий сезон, сообщает Marca. Утверждается, что португалец может стать основной целью клуба на эту позицию.
Игрок очень нравится техническому руководству «Атлетико», и Матеу Алемани знает, что для его подписания нужно работать заблаговременно.
Весьма вероятно, что этим летом клуб может остаться без Антуана Гризманна, Александра Серлота или даже Хулиана Альвареса, поэтому трансфер форварда будет необходим.
В текущем сезоне Рамуш провел 18 матчей в Лиге 1, забив 4 гола. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14628 голосов
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости