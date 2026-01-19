  • Спортс
  • «Атлетико» интересен Рамуш. Форвард «ПСЖ» считается основной целью мадридцев на лето (Marca)
«Атлетико» интересен Рамуш. Форвард «ПСЖ» считается основной целью мадридцев на лето (Marca)

«Атлетико» интересен Гонсалу Рамуш.

«Атлетико» присматривается к нападающему «ПСЖ» Гонсалу Рамушу.

Сейчас мадридцы сосредоточены на подписании полузащитника, однако уже задумываются о привлечении «девятки» на следующий сезон, сообщает Marca. Утверждается, что португалец может стать основной целью клуба на эту позицию.

Игрок очень нравится техническому руководству «Атлетико», и Матеу Алемани знает, что для его подписания нужно работать заблаговременно.

Весьма вероятно, что этим летом клуб может остаться без Антуана Гризманна, Александра Серлота или даже Хулиана Альвареса, поэтому трансфер форварда будет необходим.

В текущем сезоне Рамуш провел 18 матчей в Лиге 1, забив 4 гола. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
