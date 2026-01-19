«Атлетико» интересен Рамуш. Форвард «ПСЖ» считается основной целью мадридцев на лето (Marca)

«Атлетико» интересен Гонсалу Рамуш.

«Атлетико» присматривается к нападающему «ПСЖ » Гонсалу Рамушу .

Сейчас мадридцы сосредоточены на подписании полузащитника, однако уже задумываются о привлечении «девятки» на следующий сезон, сообщает Marca. Утверждается, что португалец может стать основной целью клуба на эту позицию.

Игрок очень нравится техническому руководству «Атлетико », и Матеу Алемани знает, что для его подписания нужно работать заблаговременно.

Весьма вероятно, что этим летом клуб может остаться без Антуана Гризманна , Александра Серлота или даже Хулиана Альвареса, поэтому трансфер форварда будет необходим.

В текущем сезоне Рамуш провел 18 матчей в Лиге 1, забив 4 гола. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .