«Зенит» получит 7+3 млн евро за Кассьерру от «Атлетико Минейро» (Вене Казагранде)

Ранее сообщалось, что нападающий петербуржцев присоединится к «Атлетико Минейро» в ближайшее время.
По данным журналиста Вене Казагранде, бразильская команда заплатит 7 млн евро + 3 млн в виде бонусов.
28-летний колумбиец подпишет контракт с новым клубом в ближайшие дни.
В текущем сезоне Мир РПЛ Кассьерра провел 12 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Вене Казагранде
