«Зенит» получит 7+3 млн евро за Кассьерру от «Атлетико Минейро» (Вене Казагранде)

«Зенит» получит 10 млн евро за Матео Кассьерру.

Стала известна стоимость трансфера Матео Кассьерры из «Зенита ».

Ранее сообщалось , что нападающий петербуржцев присоединится к «Атлетико Минейро » в ближайшее время.

По данным журналиста Вене Казагранде, бразильская команда заплатит 7 млн евро + 3 млн в виде бонусов.

28-летний колумбиец подпишет контракт с новым клубом в ближайшие дни.

В текущем сезоне Мир РПЛ Кассьерра провел 12 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его статистику можно найти здесь .