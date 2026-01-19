71

«Зенит» получит 7+3 млн евро за Кассьерру от «Атлетико Минейро» (Вене Казагранде)

«Зенит» получит 10 млн евро за Матео Кассьерру.

Стала известна стоимость трансфера Матео Кассьерры из «Зенита».

Ранее сообщалось, что нападающий петербуржцев присоединится к «Атлетико Минейро» в ближайшее время. 

По данным журналиста Вене Казагранде, бразильская команда заплатит 7 млн евро + 3 млн в виде бонусов.  

28-летний колумбиец подпишет контракт с новым клубом в ближайшие дни.

В текущем сезоне Мир РПЛ Кассьерра провел 12 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист. Его статистику можно найти здесь.

Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14627 голосов
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Вене Казагранде
