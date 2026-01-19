Марокко подаст жалобу в CAF и ФИФА из-за инцидентов в финале Кубка Африки: «Уход сборной Сенегала с поля серьезно повлиял на ход матча и игру футболистов»

Марокко подаст жалобу в CAF и ФИФА из-за инцидентов в финале Кубка Африки.

Королевская марокканская футбольная федерация намерена подать жалобу в CAF и ФИФА в связи с уходом с поля сборной Сенегала в финале Кубка африканских наций.

Сборная Сенегала выиграла турнир, победив команду Марокко в финале (1:0 в экстра-таймах). На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру , и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные конфликты, связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле .

«Королевская марокканская футбольная федерация объявляет, что подаст жалобу в Конфедерацию африканского футбола (CAF) и ФИФА в связи с отказом национальной сборной Сенегала от участия в финальном матче [Кубка Африки] против Марокко и последующими событиями после решения судьи назначить пенальти, которое все эксперты признали верным. Это существенно повлияло на нормальный ход матча и игру футболистов.

Кроме того, FRMF выражает искреннюю благодарность всем марокканским болельщикам, которые оставались верны сборной посредством посещаемости и образцовой поддержки на всех матчах команды и на других турнирах. Федерация также благодарит всех, кто внес свой вклад в успех этого континентального соревнования», – говорится в сообщении федерации.

