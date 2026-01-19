  • Спортс
  • Бояринцев о Карседо: «Спартак» и «автобус» несовместимы, играть 2-м номером не будут. Испанские тренеры близки к спартаковскому футболу, но он не первый сомнительный иностранец»
25

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев считает, что новый главный тренер клуба Хуан Карседо вряд ли будет использовать оборонительную тактику в матчах.

Карседо был назначен на пост главного тренера красно-белых в начале января. Испанский специалист уже работал в «Спартаке» в 2012 году в качестве помощника Унаи Эмери.

– Есть надежда, что с новым тренером «Спартак» сможет зацепиться за медали или выиграть Кубок России?

– Столько в «Спартаке» было тренеров, на которых возлагали надежды. Конечно, надежда должна быть всегда, как известно, она умирает последней. Мне сложно оценивать Карседо как тренера, давать прогнозы на работу, потому что я его совсем не знаю. Но он не первый сомнительный иностранец, который оказался в клубе.

– Работал с Эмери, уже был в «Спартаке».

– Даже если ты работаешь с Клоппом, это не значит, что ты преемник по его видению футбола.

– Готовы видеть прагматичный футбол ради трофеев? Или нужно сохранить спартаковский стиль игры?

– Мне кажется, испанские тренеры близки к спартаковскому футболу. Но мы видим, что сегодня это не приносит результат, футбол стал более мощным и силовым. Не надо отказываться от комбинационной игры, нужно только сочетать ее с физической формой и хорошими силовыми игроками.

«Спартак» и «автобус» несовместимы, такая игра может дать результат на определенном этапе. Не думаю, что при Карседо команда будет играть вторым номером. Вопрос надо ставить иначе: есть ли исполнители под комбинационный футбол. И игроков под такой стиль воспитывают не один год. Уверен, такие ребята в академии есть, но иностранцы делают ставку на легионеров, а не молодых воспитанников, потому что результат стоит во главе угла, – сказал Бояринцев.

После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 6-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. Красно‑белые вышли в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
