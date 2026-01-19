«Барса» согласовала аренду тер Стегена в «Жирону» до конца сезона

«Барселона» и «Жирона» согласовали аренду Марка-Андре тер Стегена.

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген переходит в «Жирону» на правах аренды.

Клубы устно согласовали сделку по аренде немецкого голкипера до конца текущего сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо . Ранее тер Стеген дал согласие на переход.

Ожидается, что трансфер будет официально оформлен на этой неделе.

В текущем сезоне тер Стеген провел один матч – против «Гвадалахары» в Кубке Испании (2:0).