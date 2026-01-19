«Барса» согласовала аренду тер Стегена в «Жирону» до конца сезона
«Барселона» и «Жирона» согласовали аренду Марка-Андре тер Стегена.
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген переходит в «Жирону» на правах аренды.
Клубы устно согласовали сделку по аренде немецкого голкипера до конца текущего сезона, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Ранее тер Стеген дал согласие на переход.
Ожидается, что трансфер будет официально оформлен на этой неделе.
В текущем сезоне тер Стеген провел один матч – против «Гвадалахары» в Кубке Испании (2:0).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
