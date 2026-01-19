Директор «Ман Сити» Виана о Гехи: «Один из лучших защитников АПЛ, огромный талант. Марк вступает в лучшие годы карьеры и поможет нам совершенствоваться»

Виана о Гехи в «Сити»: один из лучших защитников Англии, сделает команду лучше.

Спортивный директор «Манчестер Сити» Угу Виана высказался о трансфере Марка Гехи .

«Горожане» купили защитника у «Кристал Палас» за 20 млн фунтов и бонусы.

«Очевидно, что Марк [Гехи] уже довольно давно один из лучших защитников в английском футболе, поэтому мы очень рады пригласить его в «Ман Сити ». Я считаю, что мы подписали контракт с огромным талантом, который поможет нам совершенствоваться.

Ему всего 25, но он уже показал, что он лидер, блестящий профессионал, тот, кто отчаянно стремится к самосовершенствованию.

Он силен, обладает исключительными защитными качествами, прекрасно разбирается в игре, привносит страсть и энергию каждый раз, когда выходит на поле. Марк вступает в лучшие годы своей карьеры.

Я уверен, что каждый болельщик «Сити» будет рад увидеть, насколько хорош он может быть в небесно-голубой футболке», – сказал Виана.