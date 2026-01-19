Мусаев о Перрене: «Краснодар» его не отдаст в разгар борьбы за чемпионство. Гаэтан говорит, что будет бороться, доказывать»

Мусаев: «Краснодар» не отдаст Перрена.

Главный тренер «Краснодара » Мурад Мусаев заявил, что Гаэтан Перрен не покинет клуб зимой.

Ранее сообщалось , что французский вингер хочет уйти из «Краснодара » ради игровой практики.

– Что произошло с Перреном в первые полгода в «Краснодаре»?

– Во-первых, травмы. В конце лета он стал основным игроком, Батчи сел, и потом одна травма, другая, до этого тоже были травмы, поэтому с травмами все скомкалось. Плюс Батчи понял, что такая серьезная конкуренция: стал лучше, прибавил. Матч с ЦСКА – очень хорошая игра со стороны Батчи.

Да, Перрен статусный игрок, но если мы считаем, что Батчи лучше, будет играть Батчи. Выиграет Перрен у него конкуренцию, либо у Виктора Са, будет играть он.

Перрен может играть еще и десятку. Он тоже понимает, где ему нужно прибавить, что ему нужно делать, чтобы попасть в состав.

– Перрен к вам не подходит и не просит объяснить, что с ним не так?

– Ему нужно, чтобы с ним разговаривали. Я сам к нему подхожу, иногда он подходит. Я объясняю, почему его сегодня не выпустили, что он должен сделать. Ему становится легче, и он идет работать. Он максималист, играл почти без замен всегда.

– На вторую часть сезона вы на него рассчитываете?

– Буду стараться делать все, чтобы он влился именно в игровом плане.

– Пошли слухи про уход, про «Монако».

– Может быть, на чем-то они и не беспочвенны, но мы не хотим его отдавать.

– Они хотят, а вы не хотите отдавать?

– Я не знаю насчет «Монако », знаю насчет интереса другого клуба, но мы не отдадим его. Сейчас разгар идет, борьба за чемпионство.

– Он к вам не подходил с просьбой отпустить его?

– Говорит, что будет бороться, доказывать, – сказал Мусаев в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»