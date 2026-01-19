  • Спортс
Мусаев о Перрене: «Краснодар» его не отдаст в разгар борьбы за чемпионство. Гаэтан говорит, что будет бороться, доказывать»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что Гаэтан Перрен не покинет клуб зимой.

Ранее сообщалось, что французский вингер хочет уйти из «Краснодара» ради игровой практики.

– Что произошло с Перреном в первые полгода в «Краснодаре»?

– Во-первых, травмы. В конце лета он стал основным игроком, Батчи сел, и потом одна травма, другая, до этого тоже были травмы, поэтому с травмами все скомкалось. Плюс Батчи понял, что такая серьезная конкуренция: стал лучше, прибавил. Матч с ЦСКА – очень хорошая игра со стороны Батчи.

Да, Перрен статусный игрок, но если мы считаем, что Батчи лучше, будет играть Батчи. Выиграет Перрен у него конкуренцию, либо у Виктора Са, будет играть он. 

Перрен может играть еще и десятку. Он тоже понимает, где ему нужно прибавить, что ему нужно делать, чтобы попасть в состав.

– Перрен к вам не подходит и не просит объяснить, что с ним не так?

– Ему нужно, чтобы с ним разговаривали. Я сам к нему подхожу, иногда он подходит. Я объясняю, почему его сегодня не выпустили, что он должен сделать. Ему становится легче, и он идет работать. Он максималист, играл почти без замен всегда.

– На вторую часть сезона вы на него рассчитываете?

– Буду стараться делать все, чтобы он влился именно в игровом плане.

– Пошли слухи про уход, про «Монако».

– Может быть, на чем-то они и не беспочвенны, но мы не хотим его отдавать.

– Они хотят, а вы не хотите отдавать?

– Я не знаю насчет «Монако», знаю насчет интереса другого клуба, но мы не отдадим его. Сейчас разгар идет, борьба за чемпионство.

– Он к вам не подходил с просьбой отпустить его?

– Говорит, что будет бороться, доказывать, – сказал Мусаев в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
