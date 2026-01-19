Берналь останется в «Барсе». Флик не хочет расставаться с хавбеком, особенно после ухода Дро. Марк не будет форсировать свой уход (Marca)

Марк Берналь не покинет «Барселону».

Полузащитник «Барселоны» Марк Берналь останется в каталонском клубе.

Ранее сообщалось , что «блауграна» может отдать 18-летнего футболиста в аренду, чтобы помочь ему регулярно играть.

По данным Marca, «Жирона » по-прежнему заинтересована в сделке, но ее вероятность не высока, так как Ханси Флик не хочет расставаться с игроком, особенно после ухода Дро Фернандеса .

Отмечается, что главный тренер хочет сохранить состав команды до конца сезона, за исключением вратаря Марка-Андре тер Стегена , который близок к уходу в аренду.

На трансфер Берналя могло бы повлиять возвращение Гави, но клуб настроен внедрять хавбека в команду постепенно, по мере того, как будет реагировать его колено после травмы.

В связи с этим ожидается, что Берналь может понадобиться в ближайшие месяцы. Сам Марк, видя, что у него становится все больше игрового времени, не будет форсировать свой уход.