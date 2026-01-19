Берналь останется в «Барсе». Флик не хочет расставаться с хавбеком, особенно после ухода Дро. Марк не будет форсировать свой уход (Marca)
Полузащитник «Барселоны» Марк Берналь останется в каталонском клубе.
Ранее сообщалось, что «блауграна» может отдать 18-летнего футболиста в аренду, чтобы помочь ему регулярно играть.
По данным Marca, «Жирона» по-прежнему заинтересована в сделке, но ее вероятность не высока, так как Ханси Флик не хочет расставаться с игроком, особенно после ухода Дро Фернандеса.
Отмечается, что главный тренер хочет сохранить состав команды до конца сезона, за исключением вратаря Марка-Андре тер Стегена, который близок к уходу в аренду.
На трансфер Берналя могло бы повлиять возвращение Гави, но клуб настроен внедрять хавбека в команду постепенно, по мере того, как будет реагировать его колено после травмы.
В связи с этим ожидается, что Берналь может понадобиться в ближайшие месяцы. Сам Марк, видя, что у него становится все больше игрового времени, не будет форсировать свой уход.