Ферран пропустит игру со «Славией» из-за травмы задней поверхности бедра. Участие форварда «Барсы» в матче против «Овьедо» не исключено

Ферран Торрес пропустит 1 или 2 матча из-за повреждения.

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес закончил матч Ла Лиги против «Реал Сосьедад» (1:2) с дискомфортом в бедре.

В связи с этим испанец не полетит с командой в Прагу, где в среду состоится игра Лиги чемпионов со «Славией», сообщает As.

Считается, что у игрока незначительная травма задней поверхности бедра, поэтому его участие в матче с «Овьедо » в воскресенье не исключено. Доступность Феррана будет зависеть от его состояния. В середине октября Торрес уже пропустил более недели из-за растяжения мышц бедра.

Со статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .