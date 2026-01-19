Дивеев о Санкт-Петербурге: «Красивый город, чем-то похож на Париж. Бывает дождливо, но ничего страшного – главное, чтобы собака не была мокрая»
Игорь Дивеев: Санкт-Петербург чем-то похож на Париж.
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев сравнил Санкт-Петербург с Парижем.
Футболист перешел в «Зенит» из ЦСКА в январе в обмен на форварда Лусиано Гонду.
– Чего ожидаете от жизни в Санкт-Петербурге, когда команда вернется со сборов?
– Честно, пока не могу сказать. Хотя года полтора назад мы с женой ездили именно посмотреть Санкт-Петербург. Побывали в Эрмитаже, Исаакиевском соборе. Красивый город. Я бы сказал, что чем-то похож на Париж. Правда, есть свои нюансы – бывает дождливо, короткий день зимой и осенью. Не очень такое люблю, но ничего страшного. Это дело привычки. Главное, чтобы собака была не мокрая.
– У вас она одна?
– Да, мальтипу. Зовут Джинна.
– Небольшая.
– 4,5 кг. Но сейчас она пока у родителей в Уфе, – сказал Дивеев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
