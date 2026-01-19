«Барса», «Атлетико» и другие клубы выразили соболезнования после столкновения поездов в Кордове – погибли 39 человек. На тренировке «Реала» прошла минута молчания
Испанские футбольные клубы выразили соболезнования в связи с происшествием на железной дороге в Кордове.
Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Адамус – поезд из Малаги в Пуэрта-де-Аточа сошел с рельсов, выехав на соседний путь, что повлекло сход с рельсов другого поезда, следовавшего из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву.
В результате происшествия погибли по меньшей мере 39 человек. 73 человека были доставлены в больницу, 24 из них получили серьезные травмы.
Соболезнования в связи с трагедией выразили «Барселона», «Атлетико», «Вильярреал», «Бетис», «Эспаньол», «Реал Сосьедад», «Атлетик» и другие испанские клубы. На тренировке «Реала», выразившего соболезнования ранее, сегодня состоялась минута молчания.
Сегодняшний матч Ла Лиги «Эльче» – «Севилья» начнется с минуты молчания в память о погибших.