«Барса», «Атлетико» и другие клубы выразили соболезнования после столкновения поездов в Кордове – погибли 39 человек. На тренировке «Реала» прошла минута молчания

Испанские клубы выразили соболезнования в связи с железнодорожной катастрофой.

Испанские футбольные клубы выразили соболезнования в связи с происшествием на железной дороге в Кордове.

Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Адамус – поезд из Малаги в Пуэрта-де-Аточа сошел с рельсов, выехав на соседний путь, что повлекло сход с рельсов другого поезда, следовавшего из Пуэрта-де-Аточа в Уэльву.

В результате происшествия погибли по меньшей мере 39 человек. 73 человека были доставлены в больницу, 24 из них получили серьезные травмы.

Соболезнования в связи с трагедией выразили «Барселона », «Атлетико », «Вильярреал », «Бетис », «Эспаньол», «Реал Сосьедад », «Атлетик» и другие испанские клубы. На тренировке «Реала», выразившего соболезнования ранее , сегодня состоялась минута молчания.

Сегодняшний матч Ла Лиги «Эльче» – «Севилья» начнется с минуты молчания в память о погибших.