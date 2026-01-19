Карпин о Захаряне в «Сосьедаде»: «Год назад он говорил, что ему не доверяют, а теперь – что должен усердно работать. Он больше не ищет оправданий, которые не приносят ему пользы»

Валерий Карпин: Захарян больше не ищет оправданий, которые не приносят ему пользы.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о положении Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад ».

Вчера Карпин посетил матч команды из Сан-Себастьяна с «Барселоной» в 20-м туре Ла Лиги (2:1). Захарян пропустил эту игру из-за мышечного дискомфорта.

«Я приехал, чтобы побыть с Захаряном, поговорить с ним и узнать, как он себя чувствует. У него не серьезная травма, возможно, он будет готов к игре с «Сельтой».

В матче с «Осасуной» было ясно, что он хорошо чувствовал себя физически и был полон энтузиазма. Если он сможет оставаться здоровым, то теперь, после почти двух проведенных здесь лет, ему нужно будет проявлять свой талант.

Я хочу поговорить с ним о том, кем он себя видит в команде и как он себя чувствует. Год назад он говорил мне, что его не выпускают, что ему не доверяют, а теперь он изменил свое мнение. Теперь он говорит, что должен усердно работать и доказать, что достоин быть там. Он больше не ищет оправданий, которые не приносят ему пользы», – сказал Карпин.