Инфантино об уходе Сенегала с поля в финале Кубка Африки: «Это недопустимо. Всегда нужно уважать решения судей. Все, что противоречит правилам, ставит под угрозу саму суть футбола»

Глава ФИФА осудил сборную Сенегала за уход с поля в финале Кубка Африки.

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался об уходе сборной Сенегала с поля во время матча с «Марокко » в финале Кубка Африки.

Сенегальцы выиграли турнир, победив марокканцев в решающем матче (1:0 в экстра-таймах). На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый паненкой по центру , и вратарь соперников Эдуар Менди поймал мяч. Удару предшествовали длительные конфликты , связанные с назначением пенальти, команда Сенегала покидала поле.

«Мы решительно осуждаем поведение некоторых «болельщиков», а также некоторых сенегальских игроков и тренерского штаба. Недопустимо покидать игровое поле таким образом, и в равной степени в нашем виде спорта недопустимо насилие, это просто неправильно.

Всегда нужно уважать решения, принимаемые судьями матча на игровом поле и за его пределами. Команды должны соревноваться на поле и в рамках правил игры, потому что все, что противоречит им, ставит под угрозу саму суть футбола.

Команды и игроки обязаны действовать ответственно и подавать правильный пример болельщикам на стадионах и миллионам зрителей по всему миру.

Безобразные эпизоды, свидетелями которых мы стали сегодня, должны быть осуждены и никогда не повторяться. Я повторяю, что им нет места в футболе, и ожидаю, что дисциплинарные органы Конфедерации африканского футбола примут соответствующие меры», – заявил Инфантино.

