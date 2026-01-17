Росеньор устраивает в «Челси» конкурсы по сборке конструктора Lego

Главный тренер «Челси » Лиам Росеньор не только учит футболистов команды мыть руки.

По данным Daily Mail, Росеньор организовывает конкурсы по сборке Lego.

Идея тренера собирать конструктор нацелена на то, чтобы сплотить команду.

Также отмечается, что 41-летний специалист старается делать собрания как можно короче, чтобы не утомлять игроков, и выслушивает их мнение по поводу тактики, прежде чем составить план на игру.