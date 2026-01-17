Хиддинк о возвращении России: «Я надеюсь, что это случится как можно скорее. Для этого должны произойти политические изменения»
Бывший главный тренер сборной России и «Анжи» Гус Хиддинк заявил, что ждет возвращения российских клубов и сборных на международные турниры.
«Я надеюсь, что российские клубы и сборные как можно скорее вернутся в международный футбол, но все мы понимаем, что для этого должны произойти политические изменения», – сказал Хиддинк.
Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
