Хиддинк о возвращении России: «Я надеюсь, что это случится как можно скорее. Для этого должны произойти политические изменения»

Хиддинк о возвращении России: надеюсь, как можно скорее, ждем изменений политики.

Бывший главный тренер сборной России и «Анжи» Гус Хиддинк заявил, что ждет возвращения российских клубов и сборных на международные турниры.

«Я надеюсь, что российские клубы и сборные как можно скорее вернутся в международный футбол, но все мы понимаем, что для этого должны произойти политические изменения», – сказал Хиддинк.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.