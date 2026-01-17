Флик был сильно разочарован, узнав об уходе 18-летнего Дро из «Барсы»
Тренер «Барселоны» Ханси Флик был очень сильно разочарован, узнав о предстоящем уходе Дро Фернандеса.
Ранее стало известно, что 18-летний игрок сообщил главному тренеру о решении покинуть команду.
По данным Diario Sport, Флика расстроило известие о потере воспитанника и важного игрока – особенно в контексте будущего.
Предполагая, что уход Дро неизбежен, Флик отстранил игрока от тренировок основной команды – чтобы тот не получил травму.
В этом сезоне Фернандес провел 4 матча в Ла Лиге, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика доступна здесь.
