Флик был сильно разочарован, узнав об уходе 18-летнего Дро из «Барсы»

Тренер «Барселоны» Ханси Флик был очень сильно разочарован, узнав о предстоящем уходе Дро Фернандеса .

Ранее стало известно , что 18-летний игрок сообщил главному тренеру о решении покинуть команду.

По данным Diario Sport, Флика расстроило известие о потере воспитанника и важного игрока – особенно в контексте будущего.

Предполагая, что уход Дро неизбежен, Флик отстранил игрока от тренировок основной команды – чтобы тот не получил травму.

В этом сезоне Фернандес провел 4 матча в Ла Лиге , не отметившись результативными действиями. Подробная статистика доступна здесь .