Арбелоа о работе в «Реале»: «Тренерам всегда нужно время, которого нет. Но у меня фантастические игроки, календарь меня не пугает. Я очень мотивирован, стараюсь быть бойцом»

Арбелоа о работе в «Реале»: всем тренерам нужно время, у меня прекрасные игроки.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о ситуации в команде.

Ранее мадридцы уступили «Альбасете» (2:3) в игре 1/8 финала Кубка Испании. Это был первый матч под руководством Арбелоа после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера клуба.

– Каков, по вашему мнению, предел неудач?

– Я не устанавливаю никаких пределов, я много раз терпел неудачи. Я оказался здесь, двигаясь не от успеха к успеху, у меня были очень хорошие, но и очень трудные времена, которые заставили меня стать лучше. Вот почему я твердо верю, что неудачи заставляют тебя становиться лучше.

– В чем вы нуждаетесь после этой головокружительной недели?

– Тренерам всегда нужно время, которого у нас нет. Но мне ничего не нужно, правда. Календарь такой, какой он есть, и это меня не пугает и не беспокоит. Все, что мне нужно, это такие же фантастические игроки, как те, которые у меня есть. Я очень взволнован, очень мотивирован. Я всегда стараюсь быть настоящим бойцом, и мне повезло, что у меня необыкновенный состав. Мы готовы, – сказал Арбелоа.

В субботу «Мадрид» примет «Леванте» в 20-м туре Ла Лиги.