  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа о работе в «Реале»: «Тренерам всегда нужно время, которого нет. Но у меня фантастические игроки, календарь меня не пугает. Я очень мотивирован, стараюсь быть бойцом»
31

Арбелоа о работе в «Реале»: «Тренерам всегда нужно время, которого нет. Но у меня фантастические игроки, календарь меня не пугает. Я очень мотивирован, стараюсь быть бойцом»

Арбелоа о работе в «Реале»: всем тренерам нужно время, у меня прекрасные игроки.

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о ситуации в команде.

Ранее мадридцы уступили «Альбасете» (2:3) в игре 1/8 финала Кубка Испании. Это был первый матч под руководством Арбелоа после ухода Хаби Алонсо с поста главного тренера клуба.

– Каков, по вашему мнению, предел неудач?

– Я не устанавливаю никаких пределов, я много раз терпел неудачи. Я оказался здесь, двигаясь не от успеха к успеху, у меня были очень хорошие, но и очень трудные времена, которые заставили меня стать лучше. Вот почему я твердо верю, что неудачи заставляют тебя становиться лучше.

– В чем вы нуждаетесь после этой головокружительной недели?

– Тренерам всегда нужно время, которого у нас нет. Но мне ничего не нужно, правда. Календарь такой, какой он есть, и это меня не пугает и не беспокоит. Все, что мне нужно, это такие же фантастические игроки, как те, которые у меня есть. Я очень взволнован, очень мотивирован. Я всегда стараюсь быть настоящим бойцом, и мне повезло, что у меня необыкновенный состав. Мы готовы, – сказал Арбелоа.

В субботу «Мадрид» примет «Леванте» в 20-м туре Ла Лиги.

Вы в шоке?8408 голосов
Да!!!Кубок Африки
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: As
logoАльваро Арбелоа
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
календарь
психология
logoЛеванте
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Арбелоа о форме игроков «Реала»: «Не критикую Алонсо, только я несу ответственность за поражение от «Альбасете». Мы с Пинтусом будем работать, чтобы вернуть лучшую версию футболистов»
16 января, 15:28
Альваро Арбелоа: «Прошу поддержки у болельщиков «Реала», хоть и понимаю, что они разочарованы. Титулы всегда выигрывались, когда «Бернабеу» поддерживал игроков»
16 января, 13:43
Арбелоа про Винисиуса: «Отметил его после «Альбасете» из-за того, как он провел матч – обыгрывал, просил мяч. Именно этого и жду от него, вот что значит быть лидером»
16 января, 12:47
Альваро Арбелоа: «Я в «Реале» не для обогащения резюме, а чтобы помочь ему стать лучшим в мире и пополнить коллекцию трофеев»
15 января, 17:50
Главные новости
Винисиус в шутку предложил Арбелоа ввести штрафы за опоздания. Тренер «Реала» ответил: «Мне нравится, у вас хорошие контракты. Ты капитан, тебе и штрафовать»
25 минут назадВидео
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»
29 минут назад
Радимов о Париже: «С Булановой попали в район только для чернокожих. Смеркалось, у них свадьба, сцена как в «Брате 2» – будто в кино. Поняли, что там не надо ходить»
51 минуту назад
Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача «Реала» – изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»
сегодня, 20:13
«За нашими молодыми игроками пол-Европы следит, по Transfermarkt они стоят 20-25 млн евро. Это говорит о том, что уровень у нас хороший». Комбаров об РПЛ
сегодня, 20:11
ЛЧ возвращается уже завтра! Вспомните о главном клубном турнире в нашем квизе с комментаторами Okko
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселоне» интересен Ремиро. Вратаря «Сосьедада» рассматривали перед подписанием Гарсии летом 2025-го (Mundo Deportivo)
сегодня, 19:41
Экс-вратарь «Ньюкасла» Хислоп о расизме: «Может понадобиться еще 100 лет, но мы с ним покончим. Меня оскорбляли с 45 метров как чернокожего, с 30 метров мной восхищались как игроком»
сегодня, 19:37
Энрике о промахе Браима: «Он не убийца и не злодей, Зидан сделал так в финале ЧМ, Рамос бил паненкой в важном матче. Если забиваешь таким образом, все аплодируют, если нет – думают плохо»
сегодня, 19:24
Владислав Радимов: «В «Зенит» привезли на просмотр Асамоа Гьяна – или не Асамоа. Гартиг был скинхедом и не любил футболистов из таких стран – ни одной передачи ему не отдал в двусторонке»
сегодня, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник Сенегала Гуйе о финале Кубка Африки: «Этот матч не разорвет отношения между сенегальцами и марокканцами, все хотели победы. Мы благодарим Марокко за гостеприимство»
3 минуты назад
У Паса 14 (8+6) очков в Серии А – больше только у Лаутаро. Хавбек «Комо» сделал дубль с «Лацио» и не забил пенальти
12 минут назад
Марк Гехи: «Мне нравятся фильмы, сериалы, люблю читать. Дайте знать, если можете рекомендовать з=хорошие кофейни в Манчестере»
55 минут назад
Гендиректор «Пари НН»: «Краснодар» вышел из сделки по Боселли три дня назад. Есть еще ряд запросов, на данный момент Хуан – наш игрок»
сегодня, 20:01
Чемпионат Англии. «Брайтон» против «Борнмута»
сегодня, 20:00
Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эльче»
сегодня, 20:00Live
Карпин посетит матч «Реал» – «Монако» в ЛЧ: «Заодно с Головиным пообщаемся, с Захаряном я поговорил хотя бы. Так что все хорошо, даже замечательно»
сегодня, 19:58
Клопп о своей роли в Red Bull: «Проще перечислить, кем Юрген Клопп не является – я консультант с властью. Недавно меня назвали «могильщиком тренеров», но это последнее, как я хотел бы называться»
сегодня, 19:55
Чемпионат Италии. «Лацио» принимает «Комо», «Кремонезе» и «Верона» голов не забили
сегодня, 19:46Live
В России появились четырехцветные вратарские перчатки. Их придумали тренер вратарей «Урала» и Спиряков
сегодня, 19:35Трибуна