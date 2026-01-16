35-летний Дуглас Коста перешел в «Кьево» из 4-й лиги Италии
«Кьево» объявил о переходе экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса» Дугласа Косты.
Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. 35‑летний бразилец был свободным агентом после истечения контракта с «Сиднеем» в сентябре.
Коста выступал за «Ювентус» с 2017 по 2020 год, выиграв три Серии А, один Кубок и один Суперкубок Италии
«Кьево» играет в четвертом дивизионе Италии.
Вы в шоке?8408 голосов
Да!!!
Опубликовано: Sports
Источник: инстаграм «Кьево»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости