35-летний Дуглас Коста перешел в «Кьево» из 4-й лиги Италии

«Кьево» объявил о переходе экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса» Дугласа Косты .

Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. 35‑летний бразилец был свободным агентом после истечения контракта с «Сиднеем» в сентябре.

Коста выступал за «Ювентус» с 2017 по 2020 год, выиграв три Серии А, один Кубок и один Суперкубок Италии

«Кьево » играет в четвертом дивизионе Италии.