Агент Баринова о словах Дзюбы: «Он знает, что говорит. Артем видел, как «Локо» расставался с игроками»

Агент Баринова о словах Дзюбы про «Локо»: он знает, что говорит.

Владимир Кузьмичев, агент Дмитрия Баринова и Алексея Батракова, оценил слова Артема Дзюбы о «Локомотиве ».

Форвард «Акрона » ранее сказал о «Локомотиве»: «Они быстро забыли тех, кто вытаскивал команду из подвала таблицы. Тикнизян, Миранчук, Жемалетдинов, Дзюба, теперь вот – Баринов».

«Артем – взрослый парень, наверное, он знает, что говорит, как бы он видел и насколько. Я понимаю, что по отношению к нему было, как он понимает, некорректное расставание. Он видел, как с другими партнерами расставались, он находился внутри.

Наверное, он, исходя из этого, сделал такой комментарий. Я видел только внешнюю картину и сам не могу судить, что там было на самом деле», – заявил Кузьмичев.