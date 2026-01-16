Экс-хавбек «Сельты» Фернандес о работе с Энрике: «Я сказал ему, что он превращает нас в роботов, что мы не компьютеры. Он заявил, что ответит за результат, и мы настроились стать лучше»

Фернандес о Луисе Энрике в «Сельте»: сказал ему, что он роботизировал игроков.

Экс-полузащитник «Сельты» Аугусто Фернандес вспомнил, что команда с трудом адаптировалась к требованиям Луиса Энрике .

Нынешний главный тренер «ПСЖ » работал в клубе из Виго с 2013 по 2014 год.

«Я подошел к Луису и сказал ему: «Мистер, мы не понимаем. Вы пришли в команду, которая спаслась от вылета [из Ла Лиги ], и мы не понимаем вас. Я чувствую, что мы думаем о том, что нам нужно делать на поле, и снова движемся к вылету. Я беру мяч и думаю, какое движение делает другой футболист и что делать мне».

Я сказал ему, что он превращает нас в роботов, что мы не компьютеры. Он заявил, что будет отвечать за результат. Конечно, он этого и не вспомнит. Он сказал мне сохранять хладнокровие, сосредоточить внимание на раздевалке и что наступит момент, когда мы примем его.

С этого момента мы настроились перестать думать об этом и стать намного лучше как команда.

Он убедил меня, и все получилось», – рассказал Фернандес.

Напомним, по итогам того сезона «Сельта » заняла 9-е место в чемпионате Испании.