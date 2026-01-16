«Монако» проиграл 7 из 8 матчей в чемпионате и может опуститься на 11-е место по итогам тура. У Головина 1 голевое действие в 7 последних играх в Лиге 1

«Монако» проиграл 7 из 8 матчей в чемпионате.

«Монако» проиграл 7 из 8 последних матчей в чемпионате.

В пятницу монегаски уступили «Лорьяну » (1:3). С начала ноября у «Монако» лишь одна победа в чемпионате – над «ПСЖ» (1:0).

Стоит отметить, что у хавбека Александра Головина 1 результативное действие в 7 последних матчах в Лиге 1.

На данный момент «Монако » идет на 9-м месте с 23 очками, но по итогам тура может опуститься на 11-ю строчку.