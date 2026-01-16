  • Спортс
  Констебль Уэст-Мидлендс подал в отставку на фоне критики недопуска фанатов «Маккаби» на матч с «Виллой». Полиция пользовалась ошибочными сведениями чат-бота Microsoft Copilot
Констебль Уэст-Мидлендс подал в отставку на фоне критики недопуска фанатов «Маккаби» на матч с «Виллой». Полиция пользовалась ошибочными сведениями чат-бота Microsoft Copilot

Констебль Уэст-Мидлендс подал в отставку на фоне скандала с матчем ЛЕ.

Главный констебль Уэст-Мидлендс Крэйг Гилдфорд, рекомендовавший запретить фанатам «Маккаби» Тель-Авив посещать матч с «Астон Виллой», подал в отставку на фоне критики.

Болельщикам клуба из Тель-Авива запретили посещение выездной игры с бирмингемцами в Лиге Европы из-за возможных проблем с безопасностью. Матч прошел 6 ноября и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Ранее стало известно, что на решение не пускать израильских фанатов повлияла ошибка чат-бота от Microsoft. Обосновывая свои действия, полиция Уэст-Мидлендс и Консультационная группа по безопасности сослались в том числе на беспорядки в ходе матча между «Маккаби» и «Вест Хэмом», которого на самом деле не было.

Впоследствии Гилдфорд несколько раз выступал с объяснениями перед парламентским Комитетом по внутренним делам, заявляя, что в подготовке информации не были использованы ИИ-инструменты. В конечном итоге он направил в Комитет по внутренним делам письмо с извинениями за представленную ошибочную информацию, и признал, что часть некорректных данных была получена от чат-бота Microsoft Copilot.

После этого министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила, что потеряла доверие к Гилдфорду, и призвала его уйти в отставку.

Констебль Уэст-Мидлендс о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Профессиональное решение, основанное на разведданных и оценке рисков. Наша работа – обеспечить безопасность всем»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
