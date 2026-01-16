Фати, не игравший с ноября, забил через 6 минут после выхода на замену. У принадлежащего «Барселоне» вингера 6 голов в 11 матчах Лиги 1 за «Монако»
У Фати 6 голов в 11 матчах Лиги 1 за «Монако».
Вингер «Монако» Ансу Фати отметился голом в матче Лиги 1 с «Лорьяном».
Не игравший с 29 ноября из-за травмы 23-летний футболист вышел на замену на 70-й минуте и забил на 76-й.
У Фати 6 голов за 11 матчей в чемпионате Франции. Причем 4 мяча принадлежащий «Барселоне» футболист забил после выхода на замену.
