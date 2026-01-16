«Атлетико» считает Касадо из «Барсы» альтернативой Гомесу из «Вулвс». Марк может согласиться на трансфер ради практики и шанса поехать на ЧМ
Полузащитник «Барселоны» Марк Касадо вошел в список потенциальных трансферов «Атлетико», сообщает Marca.
22-летний игрок – один из вариантов, находящихся на рассмотрении у спортивного руководства мадридцев, возглавляемого Матеу Алемани.
Хавбек «Вулверхэмптона» Жоао Гомес, об интересе к которому сообщалось ранее, считается основным кандидатом на подписание, однако клуб задумывается об альтернативах.
«Атлетико» пока не обсуждал с «Барсой» возможную сделку, но есть вероятность, что Касадо согласится на трансфер, чтобы получать больше игрового времени. Испанец задумывается об участии в чемпионате мира и хочет регулярно играть и расти.
Если мадридцам не удастся заключить сделку по Гомесу, они готовы обратиться к кандидатуре Марка.
В текущем сезоне Касадо провел 13 матчей в Ла Лиге, сделав 1 результативную передачу. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.