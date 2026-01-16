«Спартак» не ведет переговоры о трансфере вингера «Боки» Себальоса. Игрока российским клубам предлагают агенты (Metaratings)
«Спартак» не ведет переговоры о трансфере вингера «Боки» Себальоса.
«Спартак» не ведет переговоры о трансфере вингера «Бока Хуинаорс» Эсекиэля Себальоса.
По данным Metaratings.ru, кандидатуру Себальоса активно предлагают российским клубам агенты, связанные с футболистом.
Ранее журналист Герман Гарсия Грова сообщал, что московский клуб сделал предложение «Боке» в 9 млн долларов по 23-летнему аргентинцу.
Себальос – воспитанник «Боки». У вингера 127 матчей за клуб во всех турнирах, 15 голов и 13 ассистов.
Вы в шоке?8404 голоса
Да!!!
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости